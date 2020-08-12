تحذير طبي من شراء البطيخ المقطع مسبقا وتأثيره على الصحة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ينصح معهد براونشفايج الألماني للغذاء والصحة البيطرية المستهلكين بضرورة شراء مكعبات البطيخ التي تبدو جيدة، وليس عليها بقع أو نسيج غريب، وليست مخزنة في درجة حرارة أكثر من سبعة درجات مئوية.

يجب على المستهلكين تناول الفواكه بمجرد شرائها قدر المستطاع أو تخزينها فورا في مكان بارد لإبطاء نمو البكتيريا.

يبحث المعهد الألماني على مدار الخمس سنوات الماضية ما إذا كان البطيخ المقطع مسبقا ملوثا بالفعل بالجراثيم وقت الشراء. وقام المعهد منذ عام 2016 باختبار نحو 70 عينة من الجراثيم مثل السالمونيلا والليستيرية, وكانت النتائج إيجابية فلم يتم العثور إلا على عينة واحدة فقط التي كانت طرية ورائحتها حمضية ولم تعد مناسبة للاستهلاك.

Advertisements

وتقول وكالة المستهلك في بافاريا إنه لتجنب الإصابات يجب على الأطفال الصغار للغاية وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة عدم تناول مثل تلك المنتجات لخطر وجود البكتيريا فيها.

ويعد البطيخ كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث أنه غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة ويساعد على شد النسيج الضام، ومن ثم التمتع ببشرة مشدودة. ويشتمل البطيخ أيضا على فيتامين A وفيتامين B6 والبوتاسيوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر البطيخ بمادة “ليكوبين” المضادة للأكسدة، والتي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة.

ويوصى الأطباء بالإكثار من تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين c لتوقيتها المناعة بما يساعد على مواجهة فيروس كورونا.