شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة لإصدار آيفون 12 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت خطط إطلاق آيفون 12 «iPhone 12» من أبل معقدة بالفعل، خاصة مع وصول أربعة طرازات جديدة على مرحلتين.

ووفقا لفوربس الآن تم الكشف عن إصدار خامس من طراز iPhone 12. ووفقا لتقرير جديد اطلعت عليه بيزنس إنسايدر، تخطط أبل لإصدار نسخة أرخص، اصدار 4G فقط من آيفون 12 بالإضافة إلى مجموعة 5G.

وجاء التقرير من شركة Wedbush Securities، وهي شركة محللة لها سجل حافل.

قال دانيال آيفز المحلل في Wedbush لموقع بيزنس إنسايدر: «ستكون نقاط السعر قوية حيث تسعى أبل وراء قاعدة عملائها الأوسع». «خاصة في فترات الركود، وفي أعقاب فيروس كورونا، كان عليهم التأكد من أنهم يصلون إلى جميع فئات الأسعار. واضاف آيفز» 800 دولار هو السعر الذي تستهدفه شركة آبل مع هاتفها G iPhone 124، ويفترض أن يكون مختلفا عن iPhone 12 Pro، وبالنظر إلى iPhone 12 و(أعيد تسميته مؤخرًا) iPhone 12 Plus وسيتم بيعهما بالفعل بسعر 699 دولارًا و799 دولارًا على التوالي. على الرغم من أن 800 دولار ليست رخيصة، إلا أنها ستوفر 200 دولار على إصدار G5من iPhone 12 Pro، ومع ذلك تظل تغطية G5 محدودة في جميع أنحاء العالم، فمن المؤكد أنه سيكون لديها الكثير من المشترين إذا تم وضعها كهاتف Pro بسعر Plus.

وتقول شركة Wedbush إن جهاز iPhone 12 الذي يعمل بتقنية 4G لن يتم طرحه للبيع حتى «أوائل عام 2021» وهو إطار زمني سيمكن الشركة من الاستفادة من فترة عيد الميلاد. ويعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأنه ليس فقط أكبر فترة مبيعات لشركة أبل لهذا العام، بل ستكون أيضًا أقصر قليلاً من المعتاد بالنسبة لمجموعة iPhone 12 5G بعد أن أكد المدير المالي لشركة أبل لوكا مايستري أن إصدارها سيتأخر.

ويخضع العملاء الذين يسعون للحصول على آيفون12 4G أيضًا لاختبار تصميمهم من خلال طرز G5 التي ستكون أول من طرح تصميمات جديدة وتقنية كاميرا جذرية وقفزة أداء محتملة متعددة الأجيال. ومع ذلك، نظرًا للمخاوف المتعلقة بقدرات بطاريتهم الأصغر، فقد يكون انتظار رفيقهم الثابت G4 الأرخص وطويل الأمد هو الخطوة الذكية.

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