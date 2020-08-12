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وظهر المتحدث، غابريل أتال، في برنامج على قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية، أثناء زيارة لجزيرة كوستاريكا بالبحر المتوسط، وهو يقول للصحفيين: “نحن عند نقطة تحول… سنقوم بتعبئة قوات الشرطة لزيادة المراقبة”.
وأضاف: “لكن ليست الشرطة هي ما يجب أن يخاف الناس منه، بل الفيروس الذي يتربص بنا وينقل العدوى”.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 1397 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل مضاعفة للحصيلة اليومية المسجلة يوم الاثنين.
ووصل إجمالي عدد المصابين في فرنسا إلى 204 آلاف و172 شخصا، وحصيلة الوفيات إلى 30354 حالة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفاقم عدد الإصابات.. الحكومة الفرنسية تكثف مراقبة الشرطة لضمان وضع الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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