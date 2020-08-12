احذر..الكمامات ذات الصمامات غير فعالة للوقاية من كورونا

وقالت الهيئة الفيدرالية الأمريكية في بيانها إن الغرض من أقنعة الوجه هو منع قطرات الرذاذ التنفسية من الوصول إلى أشخاص آخرين، من أجل تحكم أفضل في مصادر الإصابة بكورونا المستجد ومن ثم الحد من انتشاره.

وأوضحت بحسب ما نقلته عنها شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن أقنعة الوجه ذات الصمامات وفتحات التنفس تمنع بالفعل دخول الهواء إلى المستخدم لكنها في الوقت نفسه تسمح بطرد هواء الزفير من خلال الثقوب الموجودة بها وبتالي لا تقوم بتنقية الهواء بصورة جيدة، ما يسهل انتقال الفيروس بين الأشخاص ولذلك لا يوصى باستخدام هذا النوع من أقنعة الوجه.

من جانبه علق الدكتور جون وايت، المسؤول الطبي الأول في موقع الرعاية الصحية “WebMD” على التحديث الجديد بأنه سيساعد الناس كثيرا في اختيار أقنعة الوجه المناسبة، وأضاف أن الجميع يرغب في قناع وجه مريح وفي الوقت ذاته يوفر الحماية المطلوبة ومنع جزيئات الهواء الملوث من الانتشار.

وعادة لا تستخدم الأقنعة الطبية ذات الصمامات مثل N95 في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالرغم من أنها تجعل عملية التنفس أسهل وفقا لدراسة أجريت عام 2008.