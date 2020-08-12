شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تتبع بيانات المستخدمين سرًا لمدة 18 شهرًا مع آلية تمنعهم من إلغاء الاشتراك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال عن تتبع تطبيق تيك توك بيانات المستخدمين سرًا باستخدام طريقة منعتها شركة جوجل، وأن التطبيق تجنب حماية الخصوصية في نظام التشغيل أندرويد في سبيل جمع معلومات من ملايين الأجهزة المحمولة، وهي المعلومات، التي تسمح للتطبيق بتتبع بيانات المستخدمين، دون السماح لهم بإلغاء الاشتراك.

وأكد خبراء وفقا للصحيفة أن هذه الطريقة تم إخفاؤها من خلال طبقة إضافية غير عادية من التشفير، قد انتهك سياسات جوجل، التي تحد من كيفية تتبع التطبيقات للأشخاص، ولم يتم الكشف عنها لمستخدمي تيك توك، فيما أظهر اختبار الصحيفة أن تيك توك أنهى هذه الممارسة في شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد أن استمرت لمدة 18 شهرًا في انتهاك قواعد منصة أندرويد، مما شكل تحولًا في السياسة تنسبه الصحيفة، إلى الضغط السياسي المتزايد من واشنطن.

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وبحلول عام 2015، حظر كل من (App Store) و(Google Play Store) جمع عناوين (MAC) كمسألة تتعلق بالسياسة، لكن تيك توك كان قادرًا على الحصول على المعرف من خلال ثغرة، واستشهدت «وول ستريت جورنال» بنتائج دراسة كشفت عن ما يقرب من 350 تطبيقًا ضمن متجر (Google Play Store) قد استفادت من الثغرة لأغراض استهداف الإعلانات.

وتأتي النتائج في وقت تتعرض فيه الشركة الأم لشركة تيك توك ومقرها بكين، بايت دانس (ByteDance)، لضغوط من البيت الأبيض بسبب مخاوف من إمكانية استخدام البيانات التي يجمعها التطبيق لمساعدة الحكومة الصينية على تعقب موظفي الحكومة الأمريكية.

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