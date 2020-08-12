شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح ألمانى ضد نزلات البرد يحقق نتائج جيدة فى التجارب وطرحه 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق لقاح مصمم لمنع أحد أكثر أنواع البرد الشائعة انتشارًا نتائج واعدة في أحدث مجموعة من التجارب السريرية ، ويعتقد المطورون بالشركة الألمانية المالكة للقاح الآن أنه يمكن أن يصل بالفعل إلى السوق في غضون سنوات قليلة وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

البرد ، المعروف باسم الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) ، شائع جدًا ، أكثر من 90 % من الأطفال يصابون به في سن الثانية ، هذه العدوى الخطيرة والمميتة في بعض الأحيان هي السبب الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي السفلي الخطيرة لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم ، وما زلنا لا نملك لقاحًا فعالاً للوقاية منها.

بينما تأمل الشركة الألمانية المالكة للقاح المعروف باسم MVA-BN-RSV - أن يصبح متاحًا في عام 2024 ، لا يزال يتعين على الدواء اجتياز تجربة سريرية ثالثة قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). الموافقة عليه للاستخدام العام.

عادة ما تقتصر أول تجربتين سريريتين للقاح على فحص سلامته والجرعة المثلى قد تعطي نتائج هذه المراحل أيضًا بعض الدلائل على الفعالية ، لكن حجم واتساع مثل هذه التجارب لا يكفيان عادةً لتحديد المناعة.

حتى الآن ، يبدو أن جرعة واحدة من هذا اللقاح الجديد تحفز بأمان استجابة مناعية واسعة للفيروس المخلوي التنفسي لدى معظم البالغين البالغ عددهم 420 الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والذين تم تسجيلهم في الدراسة.

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ووفقا للتقرير في هذه التجربة العشوائية استمرت الاستجابة المناعية من الخلايا التائية ، التي تطارد وتدمر العدوى ، والأجسام المضادة ، التي تتعرف على الغزاة الأجانب ، لمدة ستة أشهر على الأقل، عندما أعقب ذلك بجرعة معززة في عمر 12 شهرًا ، كان هناك استجابة مناعية أفضل.

أظهر أولئك الذين تلقوا إحدى الجرعات أو كلتيهما مستويات أجسام مضادة أعلى عند 56 أسبوعًا مما يدل على استمرار استجابات مناعية مستحثة بـ MVA-BN-RSV لمدة تصل إلى عام واحد، ومع ذلك ، بعد جرعة واحدة عالية من اللقاح ، وصلت استجابة الخلايا التائية إلى الحد الأقصى.

كتب الباحثون في دراسة تلخص النتائج: "كانت استجابات الخلايا التائية القصوى بعد التطعيم المعزز أقل من استجابات الذروة بعد التطعيم الأولي ، مما يشير إلى أن تنشيط الخلايا التائية يمكن تنظيمه من خلال المستويات الموجودة مسبقًا من الخلايا التائية الخاصة بمستضد معين".

وأوضح التقرير أنه يمكن للقاح أن يوقف 33 مليون إصابة خطيرة بالجهاز التنفسي سنويًا ، مما ينقذ حياة ما يقرب من 60 ألف طفل سنويًا. ستكون هذه صفقة ضخمة ، وعلى الرغم من وجود سبب للشعور بالأمل ، فمن المهم ألا نتقدم على أنفسنا. هناك العديد من اللقاحات تقريبًا ، على وشك الوصول إلى السوق في السنوات الخمس المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ التجربة السريرية الثالثة في عام 2021 وستشمل أكثر من 12ألف بالغ.