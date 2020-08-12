شكرا لقرائتكم خبر عن "فيربيوتيك" تبدأ تجارب المرحلة الثانية والثالثة على دوائين لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة فيربيوتيك "Vir Biotech" الأمريكية، دراسة المرحلة الثانية والنهائية لعقار فيروس كورونا COVID-19 في أغسطس، حيث يسارع صانعو الأدوية في جميع أنحاء العالم لإيجاد علاجات لفيروس كورونا شديد العدوى، وذلك وفقا لما ذكره موقع شركة فيربيوتيك.

وقالت الشركة، إن المرشح للعلاج من الشركة، VIR-7831 ، هو جسم مضاد أحادي النسيلة يربط نفسه بفيروس كورونا الحي ويبطله، تتوقع شركة Vir Biotech أن تكون البيانات السريرية الأولية من الدراسة متاحة قبل نهاية عام 2020.

لا توجد حاليًا علاجات معتمدة لفيروس كورونا لـ COVID-19 ، حتى الان ، الذي أصاب أكثر من 20 مليونًا، وقتل ما لا يقل عن 736.577 ألف على مستوى العالم، وفقًا لإحصاء

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وأكدت الشركة، أنها تمتلك اثنين من الأجسام المضادة لفيروس كورونا لـ COVID-19 قيد التطوير، وهما "7831 VIR- "و VIR-7832، وتتوقع بدء التجارب السريرية البشرية لكليهما في وقت لاحق من هذا العام.

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تلقت الشركة استثمارًا بقيمة 250 مليون دولار من شركة الأدوية البريطانية جلاكسو GlaxoSmith في مارس كجزء من التعاون لتطوير علاجات الأجسام المضادة لفيروس كورونا لـ COVID-19، حيث تعتبر شركة Vir Biotech، شركة متخصصة في علم المناعة تركز على علاج الأمراض المعدية الخطيرة والوقاية منها.

قال جورج سكانجوس، الرئيس التنفيذي لشركة" Vir"، تتمتع منظمتنا بموقع فريد وتعمل بسرعة لتلبية الحاجة الملحة لإيجاد حلول لوباء فيروس كورونا COVID-19 العالمي، ونخطط لدخول التجارب باستخدام VIR-7831 في أغسطس، ونستعد لإنجاح التجارب من خلال وضع اتفاقيات تصنيع وتطوير وتسويق متعددة لتوفير الوصول بسرعة إذا تمت الموافقة عليه، بالإضافة إلى ذلك، واصلنا تنفيذ أولوياتنا الأخرى، وبدأنا تجربتين جديدتين لالتهاب الكبد B "".

وقال، تتوقع الشركة أن تبدأ المرحلة الثانية والثالثة من برنامج التجارب السريرية في أغسطس الجارى، للعقار المضاد لفيروس كورونا VIR-7831 ، وهو أحد الأجسام المضادة أحادية النسيلة حيث تتوقع الشركة أن تظهر البيانات السريرية الأولية قبل نهاية العام، وفي المختبر، أثبت VIR-7831 القدرة على تحييد فيروس كورونا، وله حاجز كبير للمقاومة، والقدرة على تجنيد الخلايا المناعية لقتل الخلايا المصابة بالفعل، وقد تم تصميمه لتحقيق تركيزات عالية في أنسجة الرئة، تعتقد الشركة أن الجمع بين هذه الخصائص ضروري لتحقيق أقصى قدر من الفعالية السريرية، يتضمن البرنامج السريري للعقار "VIR-7831 "، التجارب المخططة للعلاج المبكر والعلاج في المستشفى والوقاية، نظرًا لأنه قد تم تصميمه ليكون مفعوله طويل الأجل ممتد، فمن المحتمل أن يوفر الحماية لمدة تصل إلى ستة أشهر.

في وقت لاحق من هذا العام، تتوقع الشركة أن تبدأ تجربة المرحلة الثانية من الجسم المضاد لفيروس كورونا الثانى" VIR-7832 "، والذي يشترك في نفس الخصائص المميزة المحتملة مثل " VIR-7831" ولكن قد يعمل أيضًا كعلاج أو لقاح الخلايا التائية الوقائية.