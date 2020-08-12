شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الروسى: تطعيم الأطباء بلقاح كورونا سيكون تطوعا وليس إجبارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد باللقاح الذى تم الإعلان عن تسجيله أمس ستكون طواعية للجميع، بما في ذلك الأطباء، وفقا لما ذكرته وكاله "سبوتنيك".

وأوضح وزير الصحة الروسى للصحفيين قائلا "على أي حال سيكون التطعيم طواعية وكذلك سيتم تقديمه حسب اختيار العامل في المجال الطبي"، مؤكدا أن اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه قريبا.

فيما كشف مدير مركز "جامالي" الروسي للأبحاث، ألكسندر غينزبورغ أن دراسات واختبارات عدة سيتم إجراؤها على الأطفال من أعمار مختلفة متعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

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مشيرا أنه بعد ابتكار اللقاح هناك اختبارات إضافية لمدة تتراوح بين ثلاثة أو خمسة أشهر حسب البروتوكول الطبي للمختبرات، حيث سيتم مراقبة اللقاح وتأثيره على الأطفال من مختلف الأعمار بدءا بأولاد حديثي الولادة وصولا إلى أطفال عمرهم 16 سنة".

وأكد غينزبورغ أن البحث عن عقار جديد لا يمكن أن يبدأ عند الأطفال إلا بعد الانتهاء من دراسة هذه الأدوية وتأثيرها على البالغين، وختم غينزبورغ أن الاختبارات على اللقاح ما زالت مستمرة وذلك لتطويره وتفعليه أكثر وأكثر لكي تكون نتيجته إيجابية.