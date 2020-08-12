شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار لقاح كورونا الروسى على الأطفال من مختلف الأعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدير مركز "جامالي" الروسي للأبحاث ألكسندر جينزبورغ عن إجراء دراسات واختبارات عدة على الأطفال من أعمار مختلفة متعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد والذى أعلنته روسيا أمس أول لقاح ضد وباء كورونا في العالم، ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية أكد مدير مركز الأبحاث أنه بعد ابتكار اللقاح هناك اختبارات إضافية لمدة تتراوح بين ثلاثة أو خمسة أشهر حسب البروتوكول الطبي للمختبرات، حيث سيتم مراقبة اللقاح وتأثيره على الأطفال من مختلف الأعمار بدءا بأولاد حديثي الولادة وصولا إلى أطفال عمرهم 16 سنة".

وأكد جينزبورغ أن البحث عن لقاح جديد لا يمكن أن يبدأ عند الأطفال إلا بعد الانتهاء من دراسة هذه الأدوية وتأثيرها على البالغين، وأشار مدير مركز الأبحاث إلى أن الاختبارات على اللقاح ما زالت مستمرة وذلك لتطويره وتفعليه أكثر وأكثر لكي تكون نتيجته إيجابية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

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وأطلقت الشركة الروسية المنتجة للقاح ضد فيروس كورونا، الذي تم تسجيله اليوم الثلاثاء، اسم "سبوتنيك "، وتم اختيار هذا الاسم نظرا لما يحمله من رمزية لأن أول قمر صناعي روسي حمل اسم "سبوتنيك" وتم إطلاقه عام 1957، وذلك وفق "روسيا اليوم".

واختار المختصون هذا الاسم بالذات كون تسجيل أول لقاح ضد وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، لا تقل أهمية عن إطلاق أول قمر صناعي روسي.