شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لاختبار لقاح كورونا الروسى بالبرازيل الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة تاس الروسية، أنه سيطلب معهد بارانا للتكنولوجيا " تيكبار"، في البرازيل وثائق فنية للقاح فيروس كورونا التاجي الروسي الأسبوع المقبل، بهدف بدء الاستعدادات لتجاربه، حسبما صرح مسؤول في الدولة لوكالة تاس.

وأضافت الوكالة، إنه ستتم مناقشة المزيد من التفاصيل حول الإطار الزمني لتنفيذ اتفاقية الإطار، بالإضافة إلى قضايا التسليم والوصول إلى التقنيات الروسية ذات الصلة، وإمكانية إنتاج اللقاح في البرازيل اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر عبر الإنترنت بين راتينو جونيور حاكم بارانا، و كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، حيث يمتلك معهد تيكبار "Tecpar "، قاعدة بحثية كافية لإجراء الاختبارات المعملية للقاح الروسي، في حين توفر علاقاتها مع مؤسسة "Oswaldo Cruz "، التابعة لوزارة الصحة البرازيلية فرصة للتجارب على المستوى الفيدرالي.

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وذكرت وسائل إعلام برازيلية أمس الثلاثاء، أن حكومة ولاية بارانا وصندوق الاستثمار المباشر الروسى" RDIF "يستعدان لتوقيع اتفاق لاختبار وإنتاج اللقاح الروسي لفيروس كورونا.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سجلت أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا الجديد، وفقًا لوزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، فإن اللقاح المسمى "سبوتنيك5" Sputnik V تم تطويره من قبل معهد أبحاث الجمالية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ، وقد اكتملت التجارب السريرية بنجاح في يونيو ويوليو. كما كشف بوتين أن إحدى بناته تلقت الحقنة وهي في حالة جيدة.

وبحسب كيريل ديميترييف، المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، فقد تلقت روسيا طلبات أولية لشراء أكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي من 20 دولة، مشيرا إلى أن دول أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وآسيا، هم الأكثر اهتمامًا بشرائه.