شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتعاقد على 100مليون جرعة للقاح كورونا مقابل 1.525مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع CNN الإخبارى، أن إدارة ترامب توصلت إلى اتفاق مع شركة مودرنا Moderna لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة من لقاح Covid-19 التابع للشركة بمجرد الموافقة عليه، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وقال الموقع، إن مودرنا هي إحدى الشركات العديدة التي تصنع اللقاح "في خطر"، كما تسميه الصناعة، لأن الشركة تقوم حاليًا بصنع اللقاح قبل الموافقة عليه، تجري حاليًا التجارب السريرية لاختبار فعالية وامان اللقاح.

بموجب هذا العقد، الذي تصل قيمته إلى 1.525 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة، ستكون الجرعات مملوكة للحكومة الأمريكية، وسيتم توزيعها واستخدامها كجزء من حملة لقاح فيروس كورونا Covid-19، إذا تم استخدام الجرعات، فسيتم توفيرها للأمريكيين مجانًا.

وقالت وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة HHS إن الحكومة يمكنها أيضًا الحصول على 400 مليون جرعة إضافية من هذا اللقاح.

وأضاف الموقع، أن اللقاح، المسمى mRNA-1273، تم تطويره بواسطة شركة مودرنا Moderna بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة، وقد حصلت على مساعدة في التطوير من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهيئة الأبحاث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم BARDA، ودعمت التجارب السريرية في المراحل الأخيرة، وساعدت في توسيع نطاق التصنيع، تعد التجربة السريرية المتقدمة لمودرنا، والتي بدأت في 27 يوليو، أول تجربة سريرية تمولها الحكومة من المرحلة 3 للقاح Covid-19 في الولايات المتحدة، وتعتبر جزء من عملية Warp Speed للحكومة الأمريكية، وهي الحملة الفيدرالية لتسويق اللقاحات والعلاجات في أسرع وقت ممكن بأمان،

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وقالت وزارة الصحة والخدمات البشرية HHS إن الهدف هو الحصول على لقاحات فعالة للشعب الأمريكي بحلول نهاية العام.

كما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع شركة فايزر في يوليو لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاحها.

وفي أغسطس، توصلت إلى صفقة مماثلة بشأن 100 مليون جرعة مع شركة جونسون كما أن لديها صفقات أخرى مع سانوفى وجلاكسو ونوفافاكس واسترازينيكا

وأكد الموقع، أن هناك 28 لقاحًا لفيروس كورونا Covid-19 في التجارب البشرية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

قال أليكس عازار وزير الصحة والخدمات البشرية بالولايات المتحدة، في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "من خلال إنشاء مبادرة Warp Speed، تزيد إدارة ترامب من احتمالية أن يكون لدى الولايات المتحدة لقاح واحد آمن وفعال على الأقل بحلول عام 2021، مضيفا، يمثل استثمار اليوم الخطوة التالية في دعم هذا اللقاح المرشح على طول الطريق من التطوير المبكر بواسطة شركة مودرنا Moderna والمعاهد الوطنية للصحة، من خلال التجارب السريرية، والآن التصنيع على نطاق واسع، مع إمكانية جلب مئات الملايين من اللقاحات الآمنة والفعالة.