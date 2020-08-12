شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تنميل أطراف الأصابع والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 نوهت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء بالسبب الذي يؤدي لشعور الفرد بتنميل أطراف الأصابع وإصابته بالتشنجات.

وذكرت أن تنميل أطراف الأصابع والتشنجات التي تصيب العضلات تكون بسبب نقص الكالسيوم بالجسم، وفقا لموقع أخبار 24. Advertisements ونصحت الوزارة، عبر رسالة توعوية، بضرورة أخذ الكالسيوم من مصادره الطبيعية، وذلك بتناول سمك السردين ومشتقات الحليب.

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