6 أسباب للإصابة بالصداع ..أغربها تناول الكافين

الصداع هو أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعاً وهو مزعج، ويمكن أن يكون للصداع عدة أسباب، وأكثر أنواع الصداع التي يعاني منها الناس شيوعاً هي صداع التوتر والصداع العنقودي وصداع الجيوب الأنفية والصداع النصفي. إليك بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب الصداع.

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1. الكافيين

يمكن أن يسبب الكثير من الكافيين والقليل منه الصداع. قد يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين إلى زيادة احتمالية الإصابة بالصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

2. المحليات الصناعية

المحليات الصناعية مثل السكرين، الأسيسولفام، الأسبارتام، النيوتام والسكرالوز هي بدائل للسكر تُضاف إلى بعض الأطعمة والمشروبات تسبب الصداع.

أطعمة تسبب الصداع

3. الشوكولاته

يمكن للشوكولاته، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكاكاو، أن تسبب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص بسبب وجود مواد كيميائية مثل التيرامين وبيتا فينيل إيثيلامين والكافيين. تؤكد الدراسات أن الشوكولاته يُعتقد أنها السبب الثاني الأكثر شيوعاً للصداع النصفي.

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4. اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة يمكن أن تسبب الصداع النصفي لدى بعض الناس لذلك، تجنب تناول اللحوم المصنعة إذا كنت تعانين من الصداع كثيراً.

5. الأطعمة المجمدة

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم والزبادي إلى حدوث الصداع لدى معظم الناس. يمكن أن تسبب هذه الأطعمة آلاماً شديدة في الرأس، خاصة إذا كنت تتناولين طعاماً بارداً.

صداع الرأس

6. الأطعمة المالحة

الأطعمة المالحة مثل المكرونة سريعة التحضير ورقائق البطاطس والمكسرات وتتبيلة السلطة المعبأة وصلصة المكرونة، وما إلى ذلك قد تحتوي على مواد حافظة ضارة، والتي قد تسبب الصداع لدى بعض الأشخاص. هذه الأملاح التي تحتوي على الصوديوم في هذه الأطعمة يمكن أن تسبب الصداع، أو الصداع النصفي عن طريق زيادة مستويات ضغط الدم.