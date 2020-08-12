لقاح "سبوتنيك 5".. نصر روسي منقوص

رغم حالة التشكيك التي قوبل بها اللقاح الروسي للوقاية من فيروس كورونا خاصة من جهات علمية، خرج ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي، الأربعاء، ليقول: "المزاعم بأن لقاح كوفيد-19 الروسي غير آمن لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالمنافسة".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الثلاثاء، إن بلاده أصبحت أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أقل من شهرين من تجربته على البشر.





وأثار قرار روسيا اعتماد اللقاح المخاوف بين بعض الخبراء، ولم تحقق سوى عشرة بالمئة فقط من التجارب السريرية نجاحا، الأمر الذي يثير قلق العلماء من أن تكون موسكو قد وضعت مكانتها الوطنية قبل سلامة اللقاح.

آليات صارمة

وعلّقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا، الثلاثاء، التوصل للقاح ضد وباء "كوفيد- 19"، مذكّرةً أن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح يخضعان لآليات "صارمة".

وقال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم المنظمة: "نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل، المرحلة التي تسبق ترخيص أي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة"، وذلك رداً على سؤال عن إعلان الرئيس الروسي توصل بلاده لـ"أول لقاح" ضد فيروس كورونا المستجدّ.





شكوك ألمانية

من جهته، قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إن اللقاح الروسي لمرض "كوفيد-19" لم يختبر على نحو كاف مضيفا أن الهدف هو ابتكار منتج آمن وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس فحسب.

وقال "سبان" لراديو "دويتشلاند فونك": "قد يكون من الخطير البدء في منح اللقاح للملايين، إن لم يكن المليارات من الناس في وقت سابق لأوانه لأن هذا قد يقضي تماما على تقبل فكرة اللقاح إذا لم تمض الأمور على ما يرام، لذلك فأنا متشكك جدا بشأن ما يحدث في روسيا".

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وأضاف: "يسعدني أن يكون هناك لقاح مبدئي جيد لكن استنادا إلى كل ما نعرفه، وهذه هي المشكلة الرئيسة لأن الروس لا يخبروننا بالكثير، فهذا (اللقاح) لم يختبر على نحو كاف".

وتابع: من المهم جدا، حتى أثناء الجائحة، إجراء الدراسات والاختبارات ذات الصلة بشكل صحيح ونشرها على الملأ للحصول على ثقة الناس في اللقاح.

وأكد ردا على سؤال بشأن اللقاح الروسي الذي يحمل اسم "سبوتنيك 5": "الأمر لا يتعلق بأن تكون الأول بطريقة ما، بل يتعلق بالحصول على لقاح فعال خضع للاختبار وبالتالي آمن".

وبلغت نسبة نجاح التجارب السريرية عشرة بالمئة فحسب ويخشى بعض العلماء من أن تكون موسكو تضع المكانة القومية قبل السلامة.





طلبات دولية على اللقاح الروسي

وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً أكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ الأربعاء.

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر/أيلول، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال "ديمترييف" إن اللقاح أُطلق عليه تسمية "سبوتنيك ٥" تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفيتي "سبوتنيك"، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و"في" تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.



