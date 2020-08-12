زيت اللافندر.. فوائد متعددة للصحة

زيت اللافندر هو أحد أنواع الزيوت العطرية المميزة التي يتم استخدامها لأغراض صحية وجمالية، مما يجعل منه زيت هام تواجده بالمنزل حيث أنه يخفف الألم ويقلل من التوتر، ويمكنك التعرف على المزيد عن أبرز فوائد زيت اللافندر الصحية من خلال ما يلي.





فوائد زيت اللافندر الصحية:

التخفيف من الألم

استخدام زيت اللافندر يساعد على التخفيف من الشعور بالألم، وخاصة ألم الظهر والمفاصل والعضلات وهذا من خلال تدليك المنطقة المصابة بزيت اللافندر، فضلا على أنه يساعد على التخلص من الصداع وألام الرأس.

التقليل من مشكلات الجهاز التنفسي

زيت اللافندر يساعد على محاربة اضطرابات الجهاز التنفسي، حيث أنه يساعد على التقليل من أعراض البرد والأنفلونزا، كما أنه يساعد على التخلص من إلتهابات الحلق والتهابات الشعب الهوائية واللوزتين والتهابات الحنجرة، وهذا من خلال تدليكه على الرقبة والصدر أو من خلال استنشاق بخار الماء المضاف إليه زيت اللافندر.





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التئام الجروح

يمكنك إستخدام زيت اللافندر للمساعدة على التئام الجروح والتخلص من أثار الحروق، حيث أنه له القدرة على شفاء أنسجة الجلد سريعا، وهذا من خلال إضافة 4 قطرات من زيت اللافندر مع قطرات من زيت جوز الهند، وتدليك المنطقة المصابة بالجروح أو آثار الحروق بالخليط.

التخفيف من التوتر

زيت اللافندر يحتوي على الخصائص التي تقلل من التوتر والقلق و أعراض الاكتئاب، كما أنه يساعد على التقليل من حدة الضغط النفسي الذي يتعرض إليه الإنسان، فضلا على أنه يساعدك على التخلص من الأرق وللحصول على نتائج فعالة يمكنك استخدامه في الاستحمام من خلال إضافة قطرات من زيت اللافندر إلى ماء الاستحمام.

حماية الجهاز الهضمي

زيت اللافندر من الزيوت الهامة التي تساعد على عمل الجهاز الهضمي بشكل جيد، حيث أنه له القدرة على تحفيز إنتاج العصارة المعدية، مما يقي من عسر الهضم وانتفاخات البطن والإسهال.

تحسين الدورة الدموية

زيت اللافندر من الزيوت الهامة التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية، مما يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع وكما أثبتت الدراسات أن زيت اللافندر يساعد على زيادة مستويات الأكسجين بالدم، والحماية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوقاية من تصلب الشرايين.





فوائد زيت اللافندر للبشرة