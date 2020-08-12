البطاطس المقلية.. أضرار خطيرة على الصحة

دائما ما يحرص الجميع على تناول البطاطس المقلية وخاصة الأطفال، وهذا يعد من أحد المخاطر على الصحة بشكل كبير حيث أكدت الدراسات المختلفة أن البطاطس المقلية قد تتسبب في الإضرار بالصحة، مما يعرض الجسم للسمنة والأمراض القلبية وغيرها من الأمراض، وفيما يلي نتطرق إلى أضرار البطاطس المقلية.





أضرار البطاطس المقلية

ارتفاع ضغط الدم

البطاطس المقلية لها دور في التسبب في ارتفاع معدل ضغط الدم وهذا ما أثبتته الدراسات المختلفة، وهذا لكثرة مادة النشا والملح الذي يوجد بالبطاطس، والتي تزيد من معدل ضغط الدم، فضلا على وجود الزيوت المهدرجة الضارة بمعدلات ضغط الدم.

التسبب في السمنة

تناول البطاطس المقلية بشكل مستمر يؤدي إلى السمنة حيث أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، حيث أكدت الأبحاث أن تناول ٢٠٠ جرام من البطاطس المقلية يمد الجسم بحوالي ٦١٠ من السعرات الحرارية مما يتسبب في حدوث السمنة وخاصة لدى الأطفال، فضلا على أنها تحتوي على مادة الأكريلاميد التي تتكون نتيجة القلي والتي قد تصيب الأطفال بالضعف في المناعة مما يتسبب في الأمراض المختلفة.

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الإضرار بصحة القلب

عليك بالتقليل من تناول البطاطس المقلية التي قد تتسبب في حدث الكثير من المخاطر على صحة القلب، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والنشويات والتي لها دور في زيادة معدل الكوليسترول الضار بالدم، وزيادة ترسيب الدهون على القلب مما يزيد من فرصة الإصابة بانسداد الشرايين والجلطات القلبية.

زيادة السكر بالدم

البطاطس المقلية تساعد على تحول الكربوهيدرات النشوية إلى سكريات بالدم مما يؤدي إلى ارتفاع السكر، ولهذا ينصح الأطباء بعدم تناول البطاطس المقلية لمرضى السكري منعا لحدوث مضاعفات ومنها غيبوبة السكر.

التأثير على الكبد

تناول البطاطس المقلية قد يعرض الكبد إلى مشكلات مختلفة ومنها حدوث تغييرات في أنزيمات الكبد، كما أنه يصيب الكلى بالفشل الكلوي فضلا على الإصابة بأمراض الأمعاء وحدوث الإرتجاع المريئي، وهذا نتيجة إحتواء البطاطس المقلية على كمية كبيرة من الزيت.