متلازمة أسبرجر.. الأعراض والعلاج

متلازمة أسبرجر من أنواع الإضطرابات النفسية والتي تؤثر على الإنسان مما يجعله عصبي وانطوائي، ويواجه صعوبة في تكوين صداقات مع الآخرين.

وتصنف متلازمة أسبرجر من اضطرابات طيف التوحد كما ذكر موقع "webmed"، ويتم الإصابة بها في مراحل مبكرة من العمر وخاصة عند الأطفال، وفيما يلي أعراض وعلاج متلازمة أسبرجر.

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أعراض متلازمة أسبرجر:

المصابون بمتلازمة أسبرجر يعانون من القلق الإجتماعي وعدم فهم ردود الأفعال، والمشاعر وتعابير الوجوه بشكل سليم.

عدم إبداء ردود الفعل الطبيعية تجاه بعض المواقف والميول إلى الانطوائية.

عادة ما يتجه المصابون بمتلازمة أسبرجر إلى الروتين في معظم أمور حياتهم، حيث يعتبر مصدر للراحة النفسية لهم وأي تغيير في الروتين يصيب المريض بالقلق والإرتباك الشديد والعصبية الزائدة، حيث نجد المريض يكرر بعض السلوكيات مثل القيام بأمور معينة في الصباح وعدم القدرة على تغييرها.

المريض بمتلازمة أسبرجر يعاني من الصمت الانتقائي والذي يعتبره وسيلة للإبتعاد عن الأخرين حيث يقتصر التحدث مع اشخاص معينين فقط دون الأخرين، كما أنه من الممكن أن يلجأ إلى الصمت عند الذهاب إلى أماكن عامة، أو عند الجلوس مع أشخاص يتعامل معهم لأول مرة.

عدم القدرة على فهم الإيماءات والاتصالات غير الشفهية المختلفة من الآخرين.

الحساسية الزائدة تجاه الضوء أو الروائح.

قد يعاني المصاب بمتلازمة أسبرجر بفرط الحركة ونقص في الانتباه.

عدم ملامسة العين أو التحديق بشكل مبالغ به.

عدم القدرة على تكوين صداقات.

اضطرابات المزاج والإصابة بالإكتئاب.

الصعوبة في بعض المهارات الحركية مثل الركض أو المشي.





علاج متلازمة أسبرجر:

يجب التواصل مع أحد الأطباء أو المراكز النفسية المتخصصة التي تعالج متلازمة أسبرجر ويشمل العلاج ما يلي: