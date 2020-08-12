شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة تجعلك تظهر في نتائج البحث كالمشاهير ! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختبر شركة جوجل الأمريكية نظامًا جديدًا للملفات الشخصية العامة، التي ينشئها المستخدمون تحت مسمى People Cards أو بطاقات الأشخاص وهو الأمر، الذي سيتيح للمستخدمين إنشاء ملفهم الشخصي، وإضافة معلومات عنهم مثل الوظيفة، وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والسيرة الذاتية المختصرة عنهم، وستظهر بطاقات الأشخاص مباشرة في نتائج البحث عبر محرك «جوجل»، حيث ستكون مشابه لكيفية ظهور المشاهير والشركات في نتائج البحث.

وبدأت جوجل باختبار البطاقات الجديدة فقط في الهند باللغة الإنجليزية، ولإعداد بطاقة جديدة، ما على المستخدم سوى البحث عن عبارة (أضفني إلى البحث) add me to search أثناء تسجيل الدخول إلى حسابه في جوجل، ومن هناك، سينقله جوجل إلى صفحة جديدة تتيح له إنشاء البطاقة.

خاصية ضفني على موقع البحث من جوجل

وفيما يتعلق بمسألة الخداع أو إنشاء بطاقات وهمية قالت الشركة إن لديها عددًا من الآليات لمنع الإزعاج وإساءة استخدام نظام بطاقة الأشخاص، ويُسمح لكل حساب في جوجل فقط بإنشاء بطاقة أشخاص واحدة، ويجب أن يصادق حسابه برقم هاتف قبل أن يُسمح له بإنشاء البطاقة، وستتيح جوجل للمستخدم الإبلاغ عن البطاقات التي تحتوي على معلومات سيئة، أو التي يُعتقد أنه أنشأها محتال، وسيتمكن المستخدمون من حذف بطاقاتهم أو تعديلها متى أرادوا ذلك.