شكرا لقرائتكم خبر عن حذف 22 مليون منشور يحتوي على خطاب للكراهية و7 ملايين عن كورونا من فيسبوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة فيسبوك الأمريكية، إنها أزالت نحو 7 ملايين منشور في الربع الثاني من عام 2020 لاحتوائها معلومات خطأ عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ذلك المحتوى الذي يروج لإجراءات وقائية مزيّفة وعلاجات مبالغ فيها، فيما أصدر فيسبوك البيانات كجزء من تقريره السادس لتطبيق معايير المجتمع، وإنها ستدعو خبراء خارجيين لمراجعة المقاييس المستخدمة في التقرير على نحو مستقل، وذلك بدءًا من عام 2021.

كما أزالت فيسبوك، نحو 22.5 مليون منشور يحتوي على خطاب للكراهية من تطبيقها الرئيسي في الربع الثاني، وذلك ارتفاعًا من 9.6 ملايين في الربع الأول، كما حذفت 8.7 ملايين منشور مرتبط بمنظمات متطرفة، مقارنة بـ 6.3 ملايين في الفترة السابقة، وعلقت الشركة قائلة إن «اعتمادها على تقنية الأتمتة لمراجعة المحتوى زاد خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، حينما انخفض عدد مراجعيه، الذين يحضرون إلى المكاتب بسبب الجائحة، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى اتخاذ الشركة إجراءات أقل بشأن المحتوى المتعلق بالانتحار، وإيذاء النفس، وتعرّي الأطفال، والاستغلال الجنسي على منصاتها، كما أنها ستوسع من سياسة الخطاب، الذي يحض على الكراهية لتشمل محتوى يصور السود، أو الصور النمطية عن اليهود الذين يسيطرون على العالم.