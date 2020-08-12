كورونا حول العالم.. نصف مليون إصابة في المكسيك والصين تتراجع

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من 20.3 مليون إصابة، صباح الأربعاء، وفقا لما أوردته أحدث البيانات المجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونا و 292 ألف حالة، كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 12.6 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 741 ألفا.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.





ارتفاع وفيات أمريكا

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 164 ألفا و537 حالة عقب تسجيل 1074 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت جامعة " جونز هوبكنز " الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت أيضا إلى 5 ملايين و141 ألفا و208 حالات وذلك عقب تسجيل 46 ألفا و808 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





نصف مليون إصابة في المكسيك

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6686 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و926 حالة وفاة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 492522 والوفيات إلى 53929.





المكسيك في الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 بالمئة في الربع الثاني.

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انخفاض إصابات الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 11 أغسطس/ آب انخفاضا من 44 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانج.





وسجلت اللجنة أيضا 20 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 17 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.





تسارع الانتشار في فنزويلا

وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن فنزويلا تجاوزت للمرة الأولى عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وقال وزير التواصل والإعلام "خورخي رودريغيز"، إنه تم تسجيل نحو 1,138 إصابة جديدة بين الإثنين والثلاثاء، ليرتفع المجموع إلى 27,938 حالة.

وفنزويلا التي تواجه تسارعا في انتشار العدوى، كان لديها أقل من 20 ألف إصابة فقط قبل تسعة أيّام، كما أودى الوباء منذ بدايته بحياة 238 شخصًا في البلاد.





إصابات جديدة في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، تسجيل 1226 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع عددها الإجمالي إلى 218510.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9207.

الهند ثالث المتضرريين

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، تسجيل 60 ألفا و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و330 ألفا و327 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 834 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليتجاوز إجمالي الوفيات 46 ألف حالة منذ ظهور الوباء في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.