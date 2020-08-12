7 مفاجآت للجماهير مع تدشين استاد الأهلي المصري الجديد

يجهز النادي الأهلي المصري عدة مفاجآت لجماهيره يخطط للإعلان عنها بالتزامن مع الكشف عن مشروع استاده الجديد الذي من المقرر أن يعلن عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، بالاتفاق مع شركة "المصرية للاتصالات".

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن الاستاد سيحمل اسم "استاد الأهلي WE السلام"، وهو ذاته ملعب السلام الذي حصلت عليه القلعة الحمراء كحق انتفاع لمدة 25 عاما، مشيرا إلى أنه لن يكون مجرد استاد يخوض عليه الفريق مبارياته.

وكشف المصدر أن هناك عدة مفاجآت للجماهير سيتم الكشف عنها بالتزامن مع الإعلان عن مشروع الاستاد، أولاها أنه سيضم متحف الأهلي الذي سيشتمل على جميع الكؤوس والبطولات التي حصل عليها النادي خلال تاريخه، وبعض ممتلكات نجوم الفريق التاريخيين، ومجسمات لأهم اللحظات في تاريخ النادي.

أما ثاني المفاجآت فستتمثل في بانوراما الأهلي، التي ستروي تاريخ وبطولات النادي بطريقة الهولوجرام، إلى جانب أنه سيتم وضع تمثال ضخم لنسر على بوابة الملعب باعتباره الرمز التاريخي للنادي، كما ستتم إذاعة أغنية الأهلي وفيلم قصير على شاشات الملعب قبل كل مباراة.

وتضم قائمة المفاجآت التي يعدها الأهلي لجماهيره إطلاق اسم مدرج 72 على مدرج الدرجة الثالثة، وكذلك تنفيذ مجسم لتخليد ذكرى الشهداء في المدرج.

كما أكد المصدر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تطبيق موبايل باسم "أهلاوي" يتضمن فيديوهات وصورا حصرية وأخبار الفريق والنادي بصفة مستمرة.

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تكريم الرموز

قائمة مفاجآت الأهلي لم تتوقف عند الجماهير، حيث قرر النادي اتخاذ عدة إجراءات أخرى لتكريم رموزه، على رأسها الاستقرار على وضع تمثال لصالح سليم الرئيس التاريخي للنادي في مدخل الاستاد، وإطلاق اسمه على المقصورة الرئيسية للاستاد، وتخصيص مقعد خال باسمه.

كما ستتم تسمية البوابة الرئيسية باسم الأهلي والبوابات الأخرى بأسماء بعض النجوم الراحلين، مع تزيين الممرات داخل الاستاد بصور لكل بطولة حققها الأهلي.





ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيتم تركيب أسوار ذكية حول الملعب وتنفيذ مشروع البوابات الإلكترونية، وتطوير غرف الملابس لتصبح مجهزة بساونا وجاكوزي وحمام بخار، وتوفير شاشة عرض باللمس للمدير الفني يشرح عليها خطة وطريقة اللعب.

كما قرر النادي تجهيز مدرج الصحفيين بشكل أكثر تطورا وزيادة مقاعده، وتجهيز كافيهات ومطاعم وحجرات فندقية، وكذلك "الأهلي ستور"، ومنطقة انتظار السيارات، وقاعة المؤتمرات.