شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كورية تبدأ تجارب على عقار الطفيليات لعلاج مرضى كورونا فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة Daewoong Pharmaceutical الكورية الجنوبية على موافقة تنظيمية هندية لاختبار عقار niclosamide المضاد للطفيليات لعلاج مرضى فيروس كورونا في مرحلة مبكرة من التجارب البشرية.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews أوضحت الشركة في بيان أن تجربة المرحلة الأولى، التي وافقت عليها منظمة مراقبة معايير الأدوية المركزية الهندية ستشمل حوالي 30 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة لاختبار السلامة والبدء في هذا الشهر.

تختبر شركة الأدوية الكورية الجنوبية الدواء بالشراكة مع شركة Mankind Pharma Ltd ومقرها نيودلهي ، والتي ستواصل المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب في الهند على مرضى فيروس كورونا الخفيف والشديد.

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يسعى صانعو الأدوية في جميع أنحاء العالم لتطوير علاجات للمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد ، الذي أودى بحياة ما يقرب من 739 ألف شخص على مستوى العالم منذ ظهوره لأول مرة في أواخر العام الماضي في الصين.

وأوضحت الشركة إن نتائج التجارب من الهند ستستخدم للحصول على تصاريح تصدير في أوروبا والولايات المتحدة ، وأكدت الشركة في بيانها أن عقارها المضاد للطفيليات قضى تمامًا على الفيروس التاجي الجديد من رئتي الحيوانات أثناء الاختبارات قبل السريرية.