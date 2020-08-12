شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تقضي على القلق والاكتئاب.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت خبيرة تغذية أن النظام الغذائي المتوازن يخفض من مستوى القلق والاكتئاب.

وقالت فيليتش جاكا، رئيسة الجمعية الدولية لبحوث الطب النفسي الغذائي، في حديث لصحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس، إن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر تسبب سوء المزاج، وأفضل نظام غذائي لتحسين المزاج هو حمية البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة على عدم الإفراط في تناول الطعام.

وتشير الخبيرة الروسية، إلى أن الموز والطماطم والحمضيات والجزر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والزبادي ومنتجات الألبان والكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والمعكرونة مع المأكولات البحرية والشاي الأخضر تساعد على تحسين المزاج.