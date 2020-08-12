شكرا لقرائتكم خبر عن غدة درقية ولا أنيميا.. اعرف أسباب النعاس المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينصح الخبراء دائما بالنوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات، وذلك ليستعيد الجسم نشاطه وحيويته ويساعد أيضا على التركيز، ولكن قد يتعرض الكثيرون للخمول الشديد والنعاس أثناء النهار ولا يعرف سبب ذلك، وحسب ما ذكره موقع aafp فإن هناك اسبابا مختلفة للنعاس طوال اليوم وهى:

خلل فى الغدة الدرقية

قد يكون سبب النعاس المستمر هو خلل فى الغدة الدرقية حيث ينخفض تركيز ثلاثي يودوثيرونين والثيروكسين، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النبض ويدفع للشعور بالتعب والنوم.

الانيميا الحادة

نقص الحديد فى الجسم والانيميا من المشاكل الصحية الشهيرة والتى يتعرض لها الكثيرون وتسبب الشعور بالتعب والارهاق والنعاس طوال اليوم.

الاثار الجانبية للأدوية

قد تسبب الأثار الجانبية لبعض الادوية النعاس المستمر وخصوصا أدوية الحساسية، حيث تحتوى على مضادات الهيستامين.

Advertisements

نقص السوائل فى الجسم

نقص السوائل فى الجسم من الاسباب التى تؤدى للنعاس المستمر وتؤثر على الصحة

مرضى السكر

مرضى السكر يعانون فى بعض الأحيان من النعاس المستمر والشعور بالتعب والهمدان.

الاكتئاب

الاكتئاب والضغط العصبى من المشاكل النفسية التى تؤثر على الانسان وتسبب النعاس المستمر، كمحاولة للهروب من الواقع.

المشروبات الكحولية

تعتبر المشروبات الكحولية من ابرز المشروبات التى تؤثر على الصحة عموما وتسبب الخمول والنعاس المستمر.