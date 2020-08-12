شكرا لقرائتكم خبر عن طريقك للحفاظ على وزن صحى لطفلك والوقاية من السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة مشكلة صحية شائعة عند الأطفال ولمساعدة طفلك في الحفاظ على وزن صحي يجب أن يتخذ أطفالك اختيارات صحية منذ صغرهم، وقالت طبيبة الأطفال بكلايفند كلينيك روي كيم: "من الطبيعي أن ينحف الطفل بين سن الثانية والخمس سنوات..سيبدو طفلك أنحف في الوقت الذي يبدأ فيه رياض الأطفال".

وبحسب موقع"كلايفند كلينيك" من الصعب تحديد وزن صحي للطفل لذا يجب على جميع الأطفال مراجعة الطبيب بانتظام للتأكد من أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) يقع ضمن النطاق الصحي.

يمكن أن تسبب السمنة في مجموعة من الأمراض لطفلك:

-ارتفاع ضغط الدم و / أو الكوليسترول.

-مرض الكبد الدهني.

-تفاقم الربو.

-اضطرابات النوم ، بما في ذلك الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم ، والتي تم ربطها بمشاكل سلوكية.

ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض أن حوالي 18.5٪ من الأطفال في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 19 عامًا يعانون من السمنة المفرطة.

واقترحت الدكتورة كيم 3 أشياء يمكنك القيام بها - والحل يعتمد عليك لمساعدة طفلك في الحفاظ على وزن صحي من المرجح أن يتخذ أطفالك اختيارات صحية إذا كنت قدوة يحتذى بها.

1. اللعب

اللعب النشط هو أفضل طريقة للأطفال الصغار والأطفال الصغار لممارسة الرياضة كوني نشيطة مع طفلك الدارج من خلال لعب لعبة الأستغماية أو الكرة يمكنك أيضًا الذهاب إلى الحديقة أو الملعب أو التنزه معًا.

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يجب ممارسة التمارين لمدة 60 دقيقة يوميًا للأطفال من سن 6 سنوات فما فوق، ولكن يمكن تقسيمها إلى أكثر من جلسة واحدة.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض أيضًا بتشجيع طفلك على القيام بالأنشطة الهوائية على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع لجعل قلوبهم تنبض بشكل أسرع وتجعلهم يتنفسون بشكل أسرع.

لا تنس تضمين أنشطة تقوية العضلات وتقوية العظام في مثل القفز والتسلق.

يقول الدكتور كيم: "مرة في الأسبوع، قم بنشاط بدني ممتع مع أطفالك هذه طريقة رائعة لنحتذى بأسلوب حياة نشط لأطفالنا."

2. حاول إضافة الطعام الصحي

كلنا نحب أن نتناول قطع الدجاج والبطاطا المقلية الدهنية بشكل يومي دون أن يضر ذلك بصحتنا ولكن إذا كان كل أطفالك يأكلون قطع الدجاج والبطاطا المقلية، شجعهم على تجربة طعام جديد – معك، حوّل الأكل الصحي إلى مغامرة عائلية ممتعة.

تقترح وزارة الزراعة بالولايات المتحدة أن تغطي نصف طبق وجبتك بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الصحي وتأكد من الحد من الدهون والسكريات املئي طبق طفلك بنفس الطعام الصحي الذي تتناولينه، لكن احرصي على إضافة الحصص المناسبة له.

إذا كان طفلك يشرب عادة المشروبات السكرية، فابدأ باستبدالها تدريجيًا بالمياه بهدف نهائي هو التوقف عن المشروبات المحلاة تمامًا، تناول القليل من الطعام وضع طفلك على الطريق نحو أسلوب حياة صحي.

3- الحديث

اجعل أوقات تناول العشاء مع عائلتك أولوية. عندما نأكل معًا على الطاولة ، تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون وأن الجميع يضعون أجهزتهم المحمولة جانبًا.

ركزوا على بعضكم البعض خلال هذا الوقت واستمعوا لبعضكم البعض تحدث عن يومك وتعرف على أداء أطفالك جسديًا وعاطفيًا معرفة مخاوفهم الصحية هي الخطوة الأولى لحلها.