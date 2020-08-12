شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض جلطة الرئة وأسبابها بعد إصابة اليوتيوبر مي ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض جلطة الرئة أو الانسداد الرئوي عديدة وجلطة الرئة هي انسداد مفاجئ لأحد الأوعية الدموية الرئيسية أو شريان في الرئة، وعادة ما يكون بسبب جلطة دموية، وبعد إصابة اليوتيوبر مي ماهر بجلطة في الرئة ونقلها للعناية المركزة يجب معرفة أعراض جلطة الرئة وأسبابها لإنقاذ المصاب بها، نتعرف في هذا التقرير على أسباب جلطة الرئة، بحسب موقع stanfordhealthcare.

اعراض جلطة الرئة بعد إصابة مي ماهر

اعراض جلطة الرئة بعد إصابة مي ماهر عديدة وفي معظم الحالات، تكون الجلطات صغيرة وليست مميتة، لكنها يمكن أن تلحق الضرر بالرئة وإذا كانت الجلطة كبيرة وتوقف تدفق الدم إلى الرئة، فقد تكون مميتة وأبرز اعراض جلطة الرئة الشائعة:

-ضيق مفاجئ في التنفس.

-ألم صدري مفاجئ وحاد يزداد سوءًا عند السعال أو التنفس بعمق.

-سعال يخرج دمًا أو مخاطًا رغويًا ورديًا.

يمكن أن يسبب الانسداد الرئوي أيضًا أعراضًا عامة. على سبيل المثال، يمكنك:

-الشعور بالقلق أو القلق.

-كثرة التعرق.

-تشعر بالدوار أو الإغماء.

-تتنفس بسرعة.

-لديك معدل ضربات قلب سريع أو خفقان.

-قد تكون علامات الصدمة من الأعراض الأخرى.

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إذا كانت لديك أعراض مثل هذه، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب على الفور، خاصةً إذا كانت مفاجئة وشديدة العلاج السريع يمكن أن ينقذ حياتك أو يقلل من مخاطر المضاعفات المستقبلية.

اسباب جلطة الرئة

اسباب جلطة الرئة تحدث نتيجة انسداد شريان في الرئتين السبب الأكثر شيوعًا لمثل هذا الانسداد هو جلطة دموية تتشكل في وريد عميق في الرجل وتنتقل إلى الرئتين، حيث تستقر في شريان رئوي أصغر.

تتشكل جلطات الدم التي تسبب الانسداد الرئوي تقريبًا في أوردة الساق العميقة يمكن أن تتشكل الجلطات أيضًا في الأوردة العميقة للذراعين أو الحوض.

في بعض الأحيان تتشكل جلطات الدم في الأوردة السطحية لكن هذه الجلطات نادرا ما تؤدي إلى انسداد رئوي.

في حالات نادرة، قد تحدث الانسداد الرئوي بسبب مواد أخرى تشمل:

-كتل صغيرة من المواد المعدية.

- يمكن إطلاقه في مجرى الدم بعد بعض أنواع كسور العظام أو الجراحة أو الصدمات أو الحروق الشديدة.

-فقاعات الهواء أو المواد التي تدخل الدم نتيجة الصدمة أو الجراحة أو الإجراءات الطبية.

-الأورام التي تسببها الخلايا السرطانية سريعة النمو.

-السائل الذي يحيط بالجنين.



اعراض جلطة الرئة

علاج جلطة الرئة

عادة ما يعالج الأطباء الانسداد الرئوي بأدوية تسمى مضادات التخثر غالبًا ما يطلق عليهم مخففات الدم ، لكنهم لا يمولون الدم حقًا أنها تساعد في منع الجلطات الجديدة والحفاظ على الجلطات الموجودة من النمو.

معظم الناس يأخذون مميعات الدم لبضعة أشهر قد يأخذها الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بجلطات الدم لبقية حياتهم.

إذا كانت الأعراض شديدة ومهددة للحياة، فيمكن استخدام عقاقير "تكسير الجلطة" التي تُسمى مذيبات التخثر يمكن لهذه الأدوية إذابة الجلطات بسرعة ، لكنها تزيد من خطر حدوث نزيف خطير.