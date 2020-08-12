شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب المختلفة لـ "طرقعة الكاحلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأشخاص من طرقعة الكاحلين، وهي تلك التي تنبثق أو تنقر أو تتشقق مع الحركة قد يحدث هذا عند المشي أو الوقوف. عادة ما تكون طرقعة الكاحلين غير ضارة ، لكنها قد تكون أحيانًا من أعراض حالة طبية أساسية، المصطلح الطبي لهذا الصوت المنبثق هو crepitus. عادة ما يكون نتيجة الغاز في سائل المفصل أو تحرك الأوتار، وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday الطبي.

أعراض طرقعه الكاحلين

أصوات فرقعة من المفاصل شائعة وعادة لا تدعو للقلق، يتمثل العرض الرئيسي لفرقعة الكاحلين في صدور صوت طقطقة أو طقطقة عند تحريك الكاحل أو الضغط عليه، على سبيل المثال ، قد يفرقع الكاحل عند الوقوف أو المشي. بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يحدث الفرقعة مع أي حركة ومع ذلك ، في حالات أخرى ، قد يحدث فقط من حين لآخر.

لا يحدث طقطقة الكاحل عادة مع أعراض أخرى ومع ذلك ، يمكن أن يكون أحد أعراض حالة طبية أساسية إذا كانت هذه هي الحالة ، فقد تحدث أيضًا أعراض أخرى مثل الألم والتورم.

أسباب طرقعه الكاحلين

يمكن أن يكون صوت الفرقعة ناتجًا عن فقاعات النيتروجين في السائل الذي يبطن المفصل سبب آخر محتمل هو تحرك الأوتار أو العضلات فوق المفصل يمكن أن تؤدي العضلات والأوتار المشدودة إلى زيادة احتمالية حدوث ذلك.

في بعض الأحيان ، قد يحدث صوت فرقعة عند إجراء حركات معينة.على سبيل المثال ، يسمع بعض الناس صوت طقطقة الكاحل أثناء المشي والجري يمكن أن يكون هذا من أعراض ضيق العضلات أو الأوتار. يمكن أن يحدث أيضًا عندما يتآكل الغضروف مع تقدم العمر.

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إذا حدث صوت الفرقعة جنبًا إلى جنب مع الأعراض الأخرى ، فقد يكون من أعراض حالة صحية أساسية وتشمل هذه:

التهاب العظم و الغضروف: هذه حالة ينفصل فيها جزء صغير من العظام و يتسبب في تآكل الغضروف في المفاصل.يمكن أن يسبب هذا صوت طقطقة وهو شائع في الكاحلين.

إصابة الوتر الشظوي: تمر الأوتار الشظوية عبر الكاحل باتجاه القدم قد يؤدي استمرار إصابة هذه الأوتار إلى ظهور صوت طقطقة في الكاحل.

هشاشة العظام في الكاحل: تسبب هذه الحالة تدهور المفاصل مما يؤدي إلى الألم والتصلب.