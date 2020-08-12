صحة ورشاقة

"سر الجلطات المفاجئة"..هل تفعلها العقاقير؟فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر تكثر حوادث الموت خاصة لفئة الشباب نتيجة الجلطات المفاجئة 

البعض ربط بين الوفاة و تناول بعض العقاقير و الأدوية 

خاصة المسكنات و المكملات الغذائية 

 

 

ولكن.. ما هى هذه الأدوية 

وما أضرارها؟ 

 

الكورتيزون 

أحد أهم الهرمونات التي يصنعها جسم الإنسان 

مخاطر تناوله تصل إلى  

 - ضيق في التنفس

- زيادة معدل ضربات القلب 

- ضغط دم مرتفع

 

الترامادول 

الترامادول مسكن أفيوني

يؤثر على الجهاز العصبى المركزى 

ومخاطره تصل إلى حد 

التعب الشديد وتباطؤ ضربات القلب 

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ضعف العضلات وصولا إلى الغيبوبة

والكميات كبيرة منه  تؤدى لتقليل الأكسجين ومن ثم الوفاة 

 

الأمينو أسيد 

هى أنواع من الأحماض الأمينية 

تؤدى لانخفاض غير صحي في ضغط الدم

والاستهلاك المفرط له يؤدى لزيادة ضعف وظائف الكلى

 

السيلدينافيل

يستخدم  لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال

ويؤدى إلى  نزيف في الأنف

 وقد تسبب الجرعات الزائدة  

انخفاض ضغط الدم  

مشاكل القلب أو السكتة الدماغية 

 

التستوستيرون 

هرمون يوجد لدى النساء والرجال

يستخدم فى حال انخفاض مستويات الهرمون بالجسم

وتسبب الجرعات الزائدة منه: 

رؤية مشوشة وصداع  

 عدم القدرة المفاجئة والشديدة على الكلام

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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