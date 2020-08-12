"سر الجلطات المفاجئة"..هل تفعلها العقاقير؟فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر تكثر حوادث الموت خاصة لفئة الشباب نتيجة الجلطات المفاجئة البعض ربط بين الوفاة و تناول بعض العقاقير و الأدوية خاصة المسكنات و المكملات الغذائية ولكن.. ما هى هذه الأدوية وما أضرارها؟ الكورتيزون أحد أهم الهرمونات التي يصنعها جسم الإنسان مخاطر تناوله تصل إلى - ضيق في التنفس - زيادة معدل ضربات القلب - ضغط دم مرتفع الترامادول الترامادول مسكن أفيوني يؤثر على الجهاز العصبى المركزى ومخاطره تصل إلى حد التعب الشديد وتباطؤ ضربات القلب Advertisements ضعف العضلات وصولا إلى الغيبوبة والكميات كبيرة منه تؤدى لتقليل الأكسجين ومن ثم الوفاة الأمينو أسيد هى أنواع من الأحماض الأمينية تؤدى لانخفاض غير صحي في ضغط الدم والاستهلاك المفرط له يؤدى لزيادة ضعف وظائف الكلى السيلدينافيل يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال ويؤدى إلى نزيف في الأنف وقد تسبب الجرعات الزائدة انخفاض ضغط الدم مشاكل القلب أو السكتة الدماغية التستوستيرون هرمون يوجد لدى النساء والرجال يستخدم فى حال انخفاض مستويات الهرمون بالجسم وتسبب الجرعات الزائدة منه: رؤية مشوشة وصداع عدم القدرة المفاجئة والشديدة على الكلام

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