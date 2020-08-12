شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهم فيتامينات يحتاجها طفلك والجرعات المناسبة حسب عمره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نمو الطفل وصحته من أهم الأشياء التى تهتم بها الأمهات وتسعى دائما للبحث عن أفضل الأطعمة والفيتامينات التى يحتاجها الطفل لنموه وبناء عضلاته بشكل صحى، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة لصحة الطفل وهى:

1: الكالسيوم، هو لبنة البناء الأساسية للعظام والأسنان " ، تقول أندريا جيانكولي ، MPH ، RD ، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، كلما زاد عدد العظام التي يبنيها طفلك الآن ، زادت الاحتياطيات التي سيحصل عليها عندما يبدأ فقدان العظام في السنوات اللاحقة.

من يحتاجها وكم عمرهم:

الأعمار من 1 إلى 3 سنوات: 700 ملليغرام من الكالسيوم يومياً.

الأعمار من 4 إلى 8 سنوات: 1،000 مجم يوميًا.

الأعمار من 9 إلى 18 عامًا: 1300 مجم يوميًا.

الأطعمة التي تحتوي عليها: منتجات الألبان والأطعمة المدعمة والسلمون والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل اللفت.

2: الألياف

الألياف ليس الفيتامينات أو المعادن، ولكن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف أيضا تميل إلى أن تكون معبأة مع العديد من أهمية العناصر الغذائية ، مثل فيتامين E ، فيتامين C ، الكالسيوم ، المغنيسيوم ، و البوتاسيوم .

تعتمد توصيات الألياف على عدد السعرات الحرارية التي تتناولها: حوالي 14 جرامًا لكل 1000 سعرة حرارية.

على الرغم من أن الأطفال أصغر بكثير من البالغين ، إلا أن أجسامهم تحتاج أيضًا إلى نفس القدر من الألياف مثل البالغين من أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، كما يقول جيانكولي. "يحتاج الطفل البالغ من العمر 4-8 سنوات، والذي قد يأكل حوالي 1500 سعرة حرارية يوميًا ، إلى 25 جرامًا من الألياف يوميًا، وهذا يتعلق بما يتناوله من طعام" لذا فإن الأطفال الصغار ، الذين يأكلون عمومًا أقل قليلاً من الأطفال الأكبر سنًا ، ربما يحتاجون إلى حوالي 18 جرامًا من الألياف يوميًا.

3: فيتامين ب 12 من الفيتامينات المهمة لـ عملية التمثيل الغذائي ، والطاقة، وصحية للقلب و الجهاز العصبي،وتكون الجرعات المناسبه لللاطفال حسب عمرهم

الأطفال الصغار : 0.9 ميكروجرام يومياً.

الأعمار من 4 إلى 8 سنوات: 1.2 ميكروجرام يوميًا.

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الأعمار من 9 إلى 13 عامًا: 1.8 ميكروجرام يوميًا.

المراهقون: 2.4 ميكروجرام يوميًا (2.6 ميكروجرام للمراهقات الحوامل )

الأطعمة التي تحتوي عليها" اللحوم ،الدواجن ،الأسماك ،البيض".

4:فيتامين د ، يعمل فيتامين د مع الكالسيوم لبناء عظام قوية، قد يساعد أيضًا في الحماية من الأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة، يجب أن يحصل الأطفال والرضع على 400 وحدة دولية على الأقل من فيتامين د يوميًا ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يحتاج الأطفال الذين يرضعون من الثدي إلى قطرات مكملات فيتامين (د) حتى يتم فطامهم ويحصلون على 32 أونصة على الأقل من حليب الأطفال المدعم بفيتامين (د) .

الأطعمة التي تحتوي عليها" تعتبر بعض الأسماك ، بما في ذلك السلمون والماكريل والسردين ، مصادر ممتازة لفيتامين د ، وكذلك البيض ".

5:فيتامين هـ، يقوي فيتامين هـ جهاز المناعة في الجسم. كما أنه يساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية نظيفة وجيدة التدفق.

من يحتاجها وكم عمرهم:

تحتاج الأعمار من 1-3 إلى 9 وحدات دولية من فيتامين هـ يوميًا.

تحتاج الأعمار من 4 إلى 8 سنوات إلى 10.4 وحدة دولية يوميًا.

تحتاج الأعمار من 9 إلى 13 عامًا إلى 16.4 وحدة دولية يوميًا.

يحتاج المراهقون بقدر ما يحتاجه البالغون: 22 وحدة دولية يوميًا.

الأطعمة التي تحتوي عليها:

تعتبر الزيوت النباتية مثل زيوت عباد الشمس والقرطم ، وكذلك المكسرات والبذور بما في ذلك اللوز والبندق وبذور عباد الشمس ، مصادر ممتازة لفيتامين هـ.