شكرا لقرائتكم خبر عن آمال معلقة على علاجات كورونا.. تعرف على آخر تطورات العلاج بالأجسام المضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما ينتظر العالم لقاحًا آمنًا وفعالًا وبأسعار معقولة ضد فيروس كورونا ، تقوم بعض شركات الأدوية بتطوير أجسام مضادة وحيدة النسيلة mAb أو moAb مصممة خصيصًا لمكافحة هذا الفيروس الجديد، حيث أيد علماء بارزون ، بمن فيهم الدكتور أنتوني فوسي ، أكبر خبير أمريكي في الأمراض المعدية ، تطوير الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ووصفهم بأنهم "رهان أكيد تقريبًا" ضد فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews تُصنع الأجسام المضادة أحادية النسيلة في المختبر لتقليد الأجسام المضادة الطبيعية في الجسم التي تساعد الجسم على محاربة مسببات الأمراض في هذه الحالة ، تصنع لمواجهه كورونا.

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة JAMA ، فإن تحييد الأجسام المضادة أحادية النسيلة لـفيروس كورونا لديها القدرة على منع وعلاج الفيروس ويمكن أن تساعد في توجيه تصميم اللقاح وتطويره. يقوم العديد من صانعي الأدوية ، بما في ذلك Eli Lilly and Company و Regeneron ، بالفعل باختبار الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم منع الأشخاص من الإصابة بالفيروس وكذلك ما إذا كانت العلاجات يمكن أن تمنع أسوأ الأعراض لدى مرضى COVID-19. يأمل الخبراء أن نرى في الواقع ، إشارة فعالة في الأشهر القليلة المقبلة.

كيف تعمل الاجسام المضادة وحيدة النسيلة ضد فيروس كورونا؟

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي جزيئات موجهة ضد مواقع معينة في جهاز المناعة بمجرد أن يكون هناك فهم واضح للطريقة التي يتفاعل بها الفيروس مع الجهاز المناعي ، يتم تحضير خطوط الخلايا المستنسخة بطريقة تجعلها تمتلك تقاربًا للارتباط أو الانسداد في مواقع مستقبلات المناعة. سيقومون بتنظيم المسار الهرموني ، وإيقاف المزيد من تكامل الجهاز المناعي ، ومنع دخول الفيروس أو تكاثره.

تستخدم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في العديد من الحالات ، بما في ذلك الأورام الخبيثة وأمراض المناعة الذاتية وحتى يتم تجربتها للمساعدة في مكافحة COVID-19. إذا تم دمج أو دمج جزء من الأجسام المضادة أحادية النسيلة ببروتينات حيوانية، فيُطلق عليها اسم خيمري ، إذا تم تحضيرها فقط باستخدام الأورام الهجينة البشرية ، فيُطلق عليها أنسنة.

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ويتم حاليًا استخدام أكثر من 70 إلى 80 من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج عدد من الحالات قد تعمل هذه الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ضد فيروس كورونا عن طريق:

تحييد بروتينات الفيروس، منع الدخول الخلوي، الإغلاق على المستقبل الذي يوفر الالتحام لبروتينات السنبلة، تقليل تنظيم الاستجابة المناعية غير الملائمة

في الآونة الأخيرة ، أعلنت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) عن إطلاق تجربتين سريريتين للأجسام المضادة وحيدة النسيلة كعلاج محتمل لكوفيد 19، و ستفحص تجارب المعاهد الوطنية للصحة أضدادًا تجريبية أحادية النسيلة ، تسمى LY-CoV555 ، طورتها شركة Eli Lilly تم عزل الجسم المضاد ، LY-CoV555 ، من عينة دم لمريض كورونا في ولاية واشنطن في الأشهر الأولى من جائحة الفيروس التاجي.

ستشمل تجربة واحدة ، ACTIV-2 ، 200 مريض خارجي لديهم أعراض خفيفة إلى متوسطة من COVID-19 لكن لم يتم إدخالهم إلى المستشفى. هنا ، سيحصل نصف المشاركين على LY-CoV555 ، بينما سيحصل النصف الآخر على دواء وهمي. ستشمل التجربة ، التي ستقيم سلامة وفعالية LY-CoV555 ، المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـكورونا في غضون سبعة أيام ولديهم أعراض لمدة لا تزيد عن 10 أيام وقالت المعاهد الوطنية للصحة في بيان لها إن العلاج يتم عن طريق الوريد ويستغرق حوالي ساعة.

"الهدف الأساسي لـ ACTIV-2 هو" تحديد ما إذا كان العلاج الاستقصائي يقلل من مدة الأعراض خلال 28 يومًا ويزيد من نسبة المتطوعين الذين يعانون من فيروس لا يمكن اكتشافه في البلعوم الأنفي في فترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 أيام إلى 28 يومًا .