شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكان حقن لقاح فيروس كورونا الروسى فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو أن تسجيل اللقاح الخاص بفيروس كورونا مشروط وستستمر التجارب أثناء بدء الإنتاج وفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج"، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد وباء كورونا.

وقال ألكسندر جونزبورغ ، مدير المركز القومي للبحوث للأوبئة والأحياء الدقيقة ، في مقابلة مع قناة روسيا 1 خلال شهر يوليو الماضى إنه سيتم إعطاء اللقاح في الكتف الأيمن ، لكن لن يتمكن جميع الروس من تلقيه في نفس الوقت وأضاف أن وزارة الصحة تفكر في كيفية القيام بذلك ، وما هي القدرات التي يمكن استخدامها لتعظيم إنتاج اللقاحات".

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ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews ، أعلن أن ألكسندر جينسبرج ، مدير مركز Gamaleya القومي للبحوث أن جزيئات الفيروس التاجي المستخدمة في لقاح مضاد لـ COVID-19 لا يمكن أن تضر بالجسم لأن اللقاح يستخدم الجسيمات غير الحية ولا توجد مخاوف من أن اللقاح يمكن أن يسبب ضررًا لصحة الإنسان.

اللقاح ، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل معهد أبحاث الجمالية ووزارة الدفاع الروسية ، من المقرر أن يحصل على تسجيل رسمي هذا الأسبوع وسط مرحلته النهائية من الاختبار بدأ اللقاح التجارب السريرية في 18 يونيو، وأكد رئيس معمل البحوث إن فعالية اللقاح ستتقرر عندما يطور السكان مناعة.

وأضاف ألكسندر جينسبرج: "يصاب بعض الأشخاص بالحمى بشكل طبيعي عندما يتلقى الجهاز المناعي للشخص الذي يتم تطعيمه جرعة قوية ، ولكن يمكن التغلب على هذا الأثر الجانبي بسهولة عن طريق تناول الباراسيتامول".