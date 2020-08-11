شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من الآثار النفسية للتدخين.. سلبية وتوتر واندفاع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. علاء الرحيلي، استشاري طب الأسرة، من خطورة وآثار التدخين النفسية على الشخص المدخن، وأيضا على من يتعرضون للتدخين السلبي سواء الزوجة والأبناء.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر “تويتر”، “إن التدخين قد يغير من شخصية المدخن، ويجعله يميل إلى أن يكون شخصا سلبيا ومتوترا واندفاعيا يتصرف دون تفكير بالعواقب.

وأضاف د. علاء الرحيلي أن “الإقلاع عن التدخين يحسن من شخصية الفرد ويمنحه مزاجا هادئا”.