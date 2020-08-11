شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من الآثار النفسية للتدخين.. سلبية وتوتر واندفاع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. علاء الرحيلي، استشاري طب الأسرة، من خطورة وآثار التدخين النفسية على الشخص المدخن، وأيضا على من يتعرضون للتدخين السلبي سواء الزوجة والأبناء.
وقال الرحيلي، في تغريدة عبر “تويتر”، “إن التدخين قد يغير من شخصية المدخن، ويجعله يميل إلى أن يكون شخصا سلبيا ومتوترا واندفاعيا يتصرف دون تفكير بالعواقب.
وأضاف د. علاء الرحيلي أن “الإقلاع عن التدخين يحسن من شخصية الفرد ويمنحه مزاجا هادئا”.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يحذر من الآثار النفسية للتدخين.. سلبية وتوتر واندفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.