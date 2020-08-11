خدوش السكري.. جروح قاتلة تقود إلى البتر

تعاني شريحة كبيرة من مرضى السكري من الجروح المزمنة التي تأخذ بعض الوقت للشفاء، وتظهر هذه الجروح نتيجة ضعف الدورة الدموية التي ينتج عنها مضاعفات لعل أشهرها صعوبة التئام الجروح وحدوث كدمات، وقد تصبح المضاعفات شديدة في أجزاء معينة من الجسم.



وتحتاج جروح مرضى السكري إلى عناية دقيقة قبل أن تتفاقم وتصاب بأي عدوى أو مضاعفات حتى ولو كانت بسيطة في البداية، لأن مرض السكري يؤثر على الأعصاب ولا يشعر المريض بالألم، كما أن التئام الجروح لديه يكون بمعدلات بطيئة ومعقدة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك نحو 422 مليون مصاب بالسكري حول العالم حتى عام 2014، وتسبب المرض في وفاة 2.2 مليون حالة عام 2012.

وحصرت المواقع الطبية المتخصة عوامل صعوبة التئام الجروح عند مرضى السكري في: مستوى السكر العالي في الدم، ضعف الدورة الدموية الطرفية، ضعف كفاءة الجهاز المناعي، والتهاب الاعصاب الطرفية، مشيرة إلى أن أغلب الجروح قد تنتج عن الأحذية الضيقة.

عدوى خطيرة





في بعض الأحيان تتطور جروح السكري إلى عدوى تنتشر إلى الأنسجة والعظام القريبة أو البعيدة من الجروح، وقد تؤدي في بعض الحالات الخطيرة إلى بتر الأطراف السفلي.

وإذا لم تتوفر الرعاية الطبية السريعة تهدد العدوى حياة مريض السكري، وفي أحسن الحالات فإن الشفاء البطيء للجروح يؤثر سلبًا على صحة المصاب العامة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك العديد من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، مثل أمراض القلب الوعائية والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)، تلف الكلى (اعتلال الكلى السكري).

أيضا من ضمن المضاعفات تلف الأوعية الدموية في شبكية العين (اعتلال الشبكية السكري)، وهذا يقود إلى الإصابة بالعمى، تغيم عدسة العين (إعتام عدسة العين)، ومشكلات القدمين الناتجة عن الأعصاب التالفة أو ضعف تدفُّق الدم، ومشكلات العظام والمفاصل، وعدوى الأسنان واللثة.

القدم السكرية





تعد أكثر شيوعا، إذ يصاب بها نحو 25% من مرضى السكري، وهي عبارة عن جروح مفتوحة تظهر في الجزء السفلي من القدم، وتحتاج لعلاج سريع فكلما زادت سرعة الشفاء قلت خطورة الإصابة بالعدوى.

والسبب الرئيسي لحدوث مشاكل القدمين هو تلف الأعصاب السكري، ومن أعراضه آلم مزمن بالقدمين، تورم وإحمرار في منطقة الجرح، وأحيانا يتكون الصديد في منطقة الجرح، وأخيرا الحمى والقشعريرة، وتزيد عوامل جفاف الجلد وتلف الأعصاب السكري وفقدان الإحساس بالقدمين من جروح القدمين.

ويمكن تفادي القدم السكري من خلال ترطيب القدمين يوميا مع مراعاة عدم تكون عدوى فطرية، وارتداء الأحذية المناسبة ويفضل أن تكون مغلقة، وكذلك انتقاء الجوارب التي تعمل على امتصاص الرطوبة من القدمين.

أيضا يمكن تفادي هذا المرض من خلال التحقق اليومي من القدم للتأكد من عدم تكون بثور أو خدوش على الجلد، ومراعاة غسل القدمين جيدا بالماء وتجفيفهما بعناية خاصة بين الأصابع.

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إلى جانب ما سبق تعد المتابعة الطبية الدورية وقياس نسبة السكر في غاية الأهمية لحماية المرضى، لأن ارتفاع السكر بالدم يتسبب في التهاب الأعصاب الطرفية، وقد تتفاقم الأوضاع حال الإصابة بالعدوى وتصل لبتر القدم المصابة.

نصائح علاجية





موقع "ذا هيلث سايت" الطبي استعرض عددا من الحقائق عن جروج السكري وقدم نصائح تسهم في سرعة الشفاء وتمنع حدوث مضاعفات، وجاءت كالتالي:

- الفحص اليومي لأجسام المرضى للبحث عن أي جروح أو تورم في القدم لتفادي الوصول إلى بتر الأطراف.

- تضميد الجروح بعناية والتغيير على فترات منتظمة لالتئام الجرح بشكل أسرع.

- الحفاظ على نظافة الجرح لتجنّب إصابته بالعدوى.

- اللجوء للطبيب فورا أو عمل الإسعافات الأولية حال العثور على أي جروح أو خدوش في الجسم.

- الحفاظ على مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاعها حتى لا تطول مدة التئام الجروح.

- اتباع نظام غذائي صحي يحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم.

- الحصول على فيتامين سي، حيث يساعد على سرعة التئام الجروح.

- التمرين بانتظام كونه يحفز تدفق الدم إلى الساقين ويزيل الخدر، وينصح بممارسة رياضة اليوجا أو المتمشية لهذا الغرض.

- تجنّب التدخين.

- تجنّب المشي أو الوقوف بطريقة تُسبب تطبيق الضغط أو زيادة الوزن على الجرح.