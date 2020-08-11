إشبيلية يكمل أضلاع المربع الذهبي للدوري الأوربي المزيد

خطف فريق إشبيلية الإسباني تأهلا قاتلا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه المثير (الثلاثاء) على ولفرهامبتون الإنجليزي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي.

وأكمل إشبيلية أضلاع المربع الذهبي للبطولة، حيث لحق بمانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي اللذين تغلبا (الإثنين) على كوبنهاجن الدنماركي وباير ليفركوزن الألماني 1-0 و2-1 على الترتيب، وشاختار الأوكراني الذي فاز على بازل السويسري (الثلاثاء) 4-1.

الفريق الأندلسي انتظر حتى قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، ليسجل هدف الفوز القاتل عن طريق لوكاس أوكامبوس، والذي خطف به الفريق صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بـ5 ألقاب تأهله إلى نصف النهائي.

وشهدت المباراة احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الذئاب، لكن المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز أضاعها، حيث نجح الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لها.

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وسيطر إشبيلية على مجريات اللعب بوضوح منذ بداية اللقاء، إذ تخطت نسبة استحواذه 75%، لكنه فشل في هز شباك الفريق الإنجليزي سوى قبل نهاية الوقت الأصلي.





وذاد الحارس البرتغالي روي باتريسيو عن مرماه ببسالة طوال المباراة، لكنه فشل في الصمود حتى النهاية، ليتلقى هدفا قاتلا من أوكامبوس.

وضرب إشبيلية موعدا (الأحد المقبل) مع مانشستر يونايتد في نصف النهائي في مواجهة من المتوقع أن تغلف بالثأر، بعدما أطاح الفريق الأندلسي بالشياطين الحمر من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.

يذكر أن إشبيلية وصل لنصف نهائي البطولة للمرة السادسة في تاريخه، وقد نجح في التتويج باللقب خلال المناسبات الـ5 السابقة التي تواجد فيها بالمربع الذهبي.