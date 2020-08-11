شاختار ثالث المتأهلين لنصف نهائي الدوري الأوروبي المزيد

تأهل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على بازل السويسري بـ4 أهداف لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما (الثلاثاء) على ملعب فيلتينس أرينا بألمانيا في الدور ربع النهائي للبطولة.

وبات شاختار ثالث فريق يتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة بعد مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي اللذين تغلبا (الإثنين) على كوبنهاجن الدنماركي وباير ليفركوزن الألماني 1-0 و2-1 على الترتيب.

أهداف شاختار جاءت عن طريق جونيور موراييس، وتايسون، وآلان باتريك، ودودو في الدقائق 2، 22، 73 و88، فيما انتظر بازل حتى الدقيقة 92 لتسجيل هدفه الوحيد عن طريق ريكي فان فولفسفينكل.

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وشهدت المباراة تبادل الفريقين للهجمات على مدار اللقاء، حيث قاما بالعديد من المحاولات على كلا المرميين، لكن الفاعلية والسيطرة والحسم كانت أكثر من جانب الفريق الأوكراني.





وعاب بازل فشله في تسديد الكرة بين القائمين والعارضة، إذ جاءت كل محاولاته الـ11 بعيدة عن المرمى، باستثناء محاولته في اللحظات الأخيرة، التي نتج عنها هدفه الوحيد.

أما الفريق الأوكراني فاتسم عن منافسه بالدقة أمام المرمى، لذا نجح في تشكيل خطورة أكبر حتى نهاية المباراة، ليضرب موعدا (الإثنين المقبل) مع إنتر ميلان في نصف النهائي.