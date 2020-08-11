هذا ما قالته "الصحة العالمية" عن لقاح كورونا الروسي

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

علّقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا، الثلاثاء، التوصل للقاح ضد وباء "كوفيد- 19"، مذكّرةً أن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح يخضعان لآليات "صارمة".



وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل، المرحلة التي تسبق ترخيص أي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة"، وذلك رداً على سؤال عن إعلان الرئيس الروسي توصل بلاده لـ"أول لقاح" ضد فيروس كورونا المستجدّ.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته أن بلاده طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يوفّر "مناعة مستدامة".

وقال بوتين: "هذا الصباح، ولأول مرّة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد" في روسيا، مضيفاً: "أعلم أنه فعال بما فيه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة".

وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، الثلاثاء، أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً أكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد "كوفيد- 19"، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ، الأربعاء.

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر/أيلول.