صحة ورشاقة

اكتشاف فيروس كورونا بعبوات مأكولات بحرية في الصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فيروس بعبوات مأكولات بحرية في الصين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

اكتُشف فيروس كورونا في عينات من ثلاث منتجات من المأكولات البحرية المجمدة المستوردة في مدينة يانتاي شمال مقاطعة شاندونج في الصين، حسبما قالت حكومة المدينة في حسابها الرسمي على منصة ويبو اليوم.

 

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن ثلاث شركات مختلفة استوردت المأكولات البحرية على متن الباخرة نفسها عبر ميناء داليان، الذي شهد أخيراً ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

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ولم يذكر منشور حكومة المدينة مصدر المأكولات البحرية المستوردة أو عدد الأشخاص الذين تعاملوا مع الشحنة.

 

وحُفظت معظم المأكولات البحرية في التخزين البارد ولم تدخل السوق مطلقاً، باستثناء كمية صغيرة خرجت للمعالجة والتصدير في يانتاي، وفقاً للمنشور.

 

ووُضع أي شخص كان على اتصال وثيق بهذه الشحنة من المأكولات البحرية قيد الحجر الصحي.

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