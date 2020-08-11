شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات جديدة حول الكمامات.. خبراء: عمرها 4 ساعات ويجب نزعها كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية وباء كورونا فى العالم، أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام الكمامات لمنع الفيروس من دخول الجسم والهجوم على الرئة، ولكن يرى عدد من الخبراء أن ارتداء الكمامة لا يستمر أكثر من ساعة، لأن ذلك يتسبب فى العديد من الأمراض الأخرى.

وقالت صحيفة "التيمبو" البيروفية إن استخدام الكمامة موضوع مثير للجدل للغاية فى الآونة الأخيرة، حيث يرى الخبراء أن ارتداءها أكثر من ساعة يمنع تزويد الجسم بالأوكسجين اللازم بشكل كاف.

وأوضح الخبير وطبيب أمراض الرئة، جوستافو دى لويز للصحيفة "من الناحية المثالية ، ومن واقع الجهاز التنفسى لدى الانسان ، فإنه لابد من استراحة قصيرة وازالة الكمامة لمدة 10 دقائق بعد كل ساعة أو حتى كل 45 دقيقة من ارتداء الكمامة، لتوفير الاكسجين اللازم، كما فى حال الاضطرار الى ارتداءها لمدة تصل إلى 4 أو 5 ساعات فلابد من راحة تصل إلى ساعة على الاقل.

وأكد الخبير أن خلال فترة الراحة لابد من الاحتفاظ بالكمامة فى مكان خال من البكتيريا ، وابقاءه نظيفا بقدر المستطاع لأنه فى حال تلوثه فلن يصلح للارتداء مرة آخرى، هذا بالاضافة الى توخى الحذر لأن الكمامة الطبية تختلف عن القماش ، فالطبية يجب الا تستخدم لأكثر من 4 ساعات ويجب تغييرها إذا كانت رطبة أو تالفة ".

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كما دعا جوستافو دي لويز إلى توخي الضمير ، مشيرًا إلى أن الاستخدام المطول للكمامة يمكن أن يسبب أمراضًا جلدية ، وتولد الفطريات والبكتيريا ، ولذلك فلابد من النظافة والعناية بالبشرة بشكل صحيح حتى لا تنتشر هذه الأمراض.