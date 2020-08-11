شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر الجرعات العالية من الترامادول والأمينوسيد بعد التقرير الطبى لـ حفناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وبحسب التقرير الطبى الصادر من المستشفى الجوي التخصصي، فإن الشاب الراحل والذي تبين أن اسمه الحقيقي مصطفى حفني محمد سلامة وشهير بـ "مصطفى حفناوي"، دخل قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الجوي التخصصي في 5 أغسطس الجاري، وأوضح أن المريض حضر إلى المستشفى ويعاني من آلام حادة بالبطن مع قىء وتم حجزه بالمستشفى، وكانت العلامات الحيوية مستقرة، ضغط الدم 120/80، النبض 60/ للدقيقة، وتم عمل الأشعات والتحاليل وإيكو على القلب ودوبلكس على الساق طبيعى.

وأضاف التقرير أنه بعد حجز المريض، حدث ضعف بالجانب الأيمن من الجسم، وبإجراء رنين على المخ تبين حدوث جلطة بالجانب الأيسر للمخ ووجود انسداد بالشريان السباتي الأيسر، وحفني له تاريخ مرضي بتعاطي عقار الترامادول وكونه رياضيا فهو يتعاطى عقار الكورتيزون وامينوسيد وتستوستيرون وسيلدينفافيل.



الترامادول الأمينو أسيد وتستوستيرون وسيلدينفافيل الترامادول الأمينو أسيد وتستوستيرون وسيلدينفافيل ترامادولهو دواء مسكن للألم أفيوني المفعول يوصف لعلاج الآلام المتوسطة والشديدة عند البالغين، ولكن تتمتع الأدوية الأفيونية بإمكانية إدمان عالية ، ويمكن أن تكون الجرعات الزائدة مميتة . ترامادولهو دواء مسكن للألم أفيوني المفعول يوصف لعلاج الآلام المتوسطة والشديدة عند البالغين، ولكن تتمتع الأدوية الأفيونية بإمكانية إدمان عالية ، ويمكن أن تكون الجرعات الزائدة مميتة .

تحدث الجرعة الزائدة عادةً في حالة استخدام الترامادول مع أدوية أخرى ، مثل المواد الأفيونية الأخرى أو مضادات الاكتئاب (مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ، على وجه الخصوص). وإذا ظهر على المستخدم أي من الأعراض التالية ، فإن ذلك يتطلب التماس الرعاية الطبية على الفور:

الضائقة التنفسية

معدل ضربات القلب غير المنتظم

عدم انتظام ضربات القلب

فقدان الوعي

التقيؤ

ارتفاع الحرارة

تصلب العضلات

ألم عضلي

عرج أو ضعف الجسم





الترامادول ومضادات الاكتئاب يمكن أن يؤدي الجمع بين ترامادول وعقاقير أخرى إلى ظهور ملف أعراض جديد أكثر خطورة يزيد أيضًا من خطر تعرض الشخص لجرعة زائدة، وعند تناول أنواع معينة من العقاقير ، فقد يتم دفع مشاكل التنفس ومعدل ضربات القلب المرتبطة بالإساءة إلى مستويات مميتة.

مزيج آخر محفوف بالمخاطر هو تناول ترامادول أثناء تناول مضادات الاكتئاب ، ويمكن أن يزيد هذا المزيج بشكل كبير من خطر حدوث النوبات ومتلازمة السيروتونين ، وهو نوع غير نمطي من جرعة زائدة تشمل فرط نشاط عصبي عضلي ، فرط نشاط ذاتي ، واضطراب في الأداء العقلي.

الطريقة الآمنة الوحيدة لأخذ ترامادول هي اتباع إرشادات وصفة الطبيب عن كثب لأن إساءة استخدامه قد تؤدي إلى التسامح أو الاعتماد أو الإدمان أو حتى جرعة زائدة مميتة.



الأمينو أسيد

هى أحماض الأمينية تتكون من مركبات عضوية من النيتروجين والكربون والهيدروجين والأكسجين ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة سلسلة جانبية متغيرة.

على عكس الأحماض الأمينية غير الأساسية ، فإن الأحماض الأمينية الأساسية لا يمكن أن يصنعها جسمك ويجب الحصول عليها من خلال نظامك الغذائي، وأفضل مصادر الأحماض الأمينية الأساسية هي البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والبيض والدواجن.

هل يمكن أن تكون الأحماض الأمينية ضارة؟وفقا لتقرير الموقع الطبى "everydayhealth" عندما يحتوي جسمك على الكثير من الأحماض الأمينية ، يمكن أن تحدث التأثيرات التالية:

ضائقة معدية معوية ، مثل الانتفاخ

وجع بطن

إسهال

زيادة خطر الإصابة بالنقرس (تراكم حمض البوليك في الجسم ، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل)

انخفاض غير صحي في ضغط الدم

التغييرات في أنماط الأكل

تحتاج إلى أن تعمل الكليتان بجدية أكبر للحفاظ على التوازن

توفر معظم الأنظمة الغذائية كميات آمنة من الأحماض الأمينية.



مخاطر الجرعات العالية من سيلدينافيل " الفياجرا"ما هو السيلدينافيل؟ مخاطر الجرعات العالية من سيلدينافيل " الفياجرا"ما هو السيلدينافيل؟

يريح السيلدينافيل عضلات الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم إلى مناطق معينة من الجسم، ويستخدم تحت اسم الفياجرا لعلاج ضعف الانتصاب (الضعف الجنسي) لدى الرجال.

ووفقا لتقرير موقع " drugs" يجب عدم تناول السيلدينافيل إذا كنت تستخدم أيضًا دواء النترات لعلاج آلام الصدر أو مشاكل القلب ، بما في ذلك النتروجليسرين وثنائي نترات إيزوسوربيد وإيزوسوربيد أحادي النترات ، حيث يمكن أن يؤدي تناول السيلدينافيل مع دواء النترات إلى انخفاض مفاجئ وخطير في ضغط الدم.

يمكن أن تسبب بعض الأدوية آثارًا غير مرغوب فيها أو خطيرة عند استخدامها مع السيلدينافيل، وتوقف عن استخدام السيلدينافيل واحصل على مساعدة طبية طارئة إذا كنت تعاني من فقدان الرؤية المفاجئ.

أي من الآثار الجانبية التالية أثناء تناول السيلدينافيل يتطلب اللجوء للطبيب فورا:

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ألم المثانة

الشعور بحرقة في الصدر أو المعدة

الشعور بالحرق أو الزحف أو الحكة أو التنميل أو الوخز

دوخة

زيادة وتيرة التبول

عسر الهضم

ألم عند التبول

رؤية غير طبيعية

القلق

تغيير السلوك مشابه للسكر

نزيف في العين

رؤية مشوشة

آلام العظام

تكبير الثدي

ألم صدر

قشعريرة

تعرق بارد

الالتباس

الصمم أو فقدان السمع

انخفاض في كمية البول أو تكرار التبول

انخفاض الرؤية

صعوبة في التركيز

الدوخة أو الدوار ، خاصة عند الاستيقاظ فجأة من وضعية الاستلقاء أو الجلوس

الإغماء أو الضعف

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة أو متقطعة

الشعور بشيء في العين

حمى أو قشعريرة

صداع (شديد أو مستمر)

صعوبة في التنفس

أدوية التستوستيرون هرمون في كل من الرجال والنساء

هرمون التستوستيرون هو هرمون موجود في البشر ، وكذلك في الحيوانات الأخرى. تنتج الخصيتان التستوستيرون بشكل أساسي عند الرجال، ينتج مبيض النساء أيضًا هرمون التستوستيرون ، وإن كان بكميات أقل بكثير.

يبدأ إنتاج هرمون التستوستيرون في الزيادة بشكل ملحوظ خلال فترة البلوغ ، ويبدأ في الانخفاض بعد سن الثلاثين أو نحو ذلك.

غالبًا ما يرتبط التستوستيرون بالدافع الجنسي ، ويلعب دورًا حيويًا في إنتاج الحيوانات المنوية. كما أنه يؤثر على كتلة العظام والعضلات ، وطريقة تخزين الرجال للدهون في الجسم ، وحتى إنتاج خلايا الدم الحمراء. يمكن أن تؤثر مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل أيضًا على مزاجه.





العلاج ببدائل التستوستيرونلا يتطلب انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون ، وهي حالة تُعرف باسم قصور الغدد التناسلية ، العلاج دائمًا.

قد تكون مرشحًا للعلاج ببدائل التستوستيرون إذا كان انخفاض التستوستيرون يتعارض مع صحتك ونوعية حياتك، و يمكن إعطاء التستوستيرون الاصطناعي عن طريق الفم ، من خلال الحقن ، أو باستخدام المواد الهلامية أو اللاصقة على الجلد.

لكن العلاج يحمل بعض الآثار الجانبية. وتشمل هذه:

احتباس السوائل

تقلص الخصيتين

انخفاض في إنتاج الحيوانات المنوية

تشير إحدى الدراسات إلى أن هناك خطر أقل للإصابة بسرطان البروستاتا العدواني لمن يخضعون للعلاج ببدائل التستوستيرون ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

تظهر الأبحاث أدلة قليلة على حدوث تغيرات نفسية غير طبيعية أو غير صحية لدى الرجال الذين يتلقون علاجًا تحت إشراف هرمون التستوستيرون لعلاج انخفاض مستوى التستوستيرون لديهم ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 في مجلة Therapeutics and Clinical Risk Management.