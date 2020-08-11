شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح سينوفاك لفيروس كورونا يطلق المرحلة الثالثة من التجارب فى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة سينوفاك الصينيةSinovac Biotech تجربة بشرية فى مراحلها الأخيرة، يوم الثلاثاء، والتى ستشمل ما يصل إلى 1620 متطوعا فى إندونيسيا لمرشح لقاح فيروس كوروناCOVID-19 حيث تقوم بتطويره بالتعاون مع شركة Bio Farma الإندونيسية المملوكة للدولة، وذلك وفقا لما ذكره موقع HealthSite.

وبشكل منفصل أصدرت سينوفاك تفاصيل المرحلة الثانية، حيث قالت إن اللقاح المرشح آمن على ما يبدو ويستحث الاستجابات المناعية القائمة على الأجسام المضادة التى يمكن اكتشافها فى الأشخاص، ويُعد المرشح، المعروف باسم CoronaVac ، من بين عدد قليل من اللقاحات المحتملة التى دخلت فى مراحل متأخرة من التجارب لدراسة واسعة النطاق لجمع دليل على الفعالية للموافقة التنظيمية.

يخضع لقاح سينوفاكCoronaVac بالفعل لتجربة فى مرحلة نهائية فى البرازيل، وتتوقع اختباره أيضًا فى بنجلاديش، وتأتى تجربة سينوفاك فى إندونيسيا فى الوقت الذى تكافح فيه أكبر دولة فى جنوب شرق آسيا من حيث عدد السكان مع ارتفاع أعداد الإصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 127 ألف حالة حتى اليوم الثلاثاء، وجندت التجربة حتى الآن 1215 شخصًا، وستستمر 6 أشهر.

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وقال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو فى حفل لإطلاق التجربة فى باندونج،: "لن يهدأ خطر فيروس كورونا كوفيد -19 حتى يتم إعطاء لقاح لجميع الناس، آمل أن نتمكن فى شهر يناير من إنتاج وتطعيم كل فرد فى البلاد".

وأظهرت الدراسة قبل مراجعة الأقران فى تجربة سينوفاك فى المرحلة الثانية، والتى شملت 600 مشارك فى الصين، كان معدل الحمى لدى المرضى أقل نسبيًا من المرشحين الآخرين COVID-19 ، بما فى ذلك واحد من AstraZeneca.

عادةً ما تختبر التجارب فى منتصف المرحلة سلامة المرشح وقدرته على إطلاق استجابة مناعية لدى عدد صغير نسبيًا من الأشخاص قبل أن يدخل في اختبارات المرحلة المتأخرة.

وأشارت الدراسة إلى أن عملية صنع اللقاحات المستخدمة فى تجربة المرحلة الثانية كانت أكثر تحسينًا، مما كانت عليه فى المرحلة الأولى، والتى أنتجت المزيد من المستحضرات المناعية وأدت إلى استجابة مناعية أفضل.