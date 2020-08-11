شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحاليل وفحوصات تكشف إصابتك بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوكيميا هو سرطان يصيب الدم ونخاع العظام، والسرطان نمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية ويمكن أن يتطور السرطان في أي مكان في الجسم، وبالنسبة لسرطان الدم، يحدث هذا النمو السريع للخلايا غير الطبيعية خارج نطاق السيطرة في نخاع العظام ثم تنتقل هذه الخلايا غير الطبيعية إلى مجرى الدم على عكس السرطانات الأخرى، لا يتشكل سرطان الدم عمومًا في كتلة (ورم) يمكن رؤيتها في اختبارات التصوير، مثل الأشعة السينية، في هذا التقرير نتعرف على أبرز تحاليل لتشخيص الإصابة بسرطان الدم.

فحوصات تشخيص سرطان الدم

بحسب موقع "كلايفند كلينيك" سيُجري طبيبك فحصًا جسديًا ويطلب اختبارات الدم، وإذا كانت النتائج تحتاج لمزيد من الأشياء، فسيطلب اختبارات التصوير وخزعة نخاع العظم.

-الفحص البدني

سيسألك طبيبك عن أي أعراض تعاني منها ويتحقق من تورم الغدد الليمفاوية (لديك عقد لمفاوية في جميع أنحاء جسمك ولكن يمكن الشعور ببعضها بسهولة ، مثل تلك الموجودة في رقبتك أو تحت إبطك) قد ينظر طبيبك أيضًا إلى لثتك لمعرفة ما إذا كانت متورمة أو تنزف، والبحث عن كدمات أو طفح جلدي أحمر صغير (نمشات) وعلامات تضخم الطحال، قد لا يكون لديك العديد من الأعراض أو أي أعراض واضحة إذا كنت مصابًا بسرطان الدم المزمن في مراحله المبكرة يمكن أن تكون الأعراض أيضًا شائعة نسبيًا للعديد من الأمراض الأخرى ، مثل الشعور بالتعب أو ظهور أعراض شبيهة بالإنفلونزا لا تتحسن.

-صورة الدم الكاملة (CBC)

يعطي اختبار الدم هذا تفاصيل حول خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية إذا كنت مصابًا بسرطان الدم ، فسيكون لديك تعداد خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية أقل من الطبيعي ، وأعلى من التعداد الطبيعي لخلايا الدم البيضاء يمكن العثور على بعض خلايا سرطان الدم (خلايا اللوكيميا هي الخلايا غير الناضجة التي لا تزال تنمو - عادة خلايا الدم البيضاء - والتي تتكاثر بسرعة في نخاع العظام وتنتشر في مجرى الدم).

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-فحص خلايا الدم

قد يتم أخذ عينات دم أخرى وفحصها لمعرفة نوع خلايا الدم وشكلها وفحصها بحثًا عن مواد أخرى تفرزها أعضاء وأنسجة الجسم والتي قد تكون علامات على المرض قد تساعد الاختبارات الأخرى في تحديد شذوذ الكروموسومات والعلامات الأخرى على الخلايا التي تساعد في تحديد نوع سرطان الدم.

-خزعة نخاع العظم (وتسمى أيضًا شفط نخاع العظم)

إذا كان عدد خلايا الدم البيضاء لديك غير طبيعي، سيحصل طبيبك على عينة من الخلايا من نخاع العظم. أثناء هذا الإجراء، تُستخدم إبرة طويلة لسحب بعض السوائل من نخاع عظمك ، عادةً من منطقة قريبة من الورك (عظم الحوض)ثم يقوم المختبر بفحص خلايا الدم في السائل تحت المجهر. تساعد خزعة نخاع العظم في تحديد النسبة المئوية للخلايا غير الطبيعية في نخاع العظام ، مما يؤكد تشخيص سرطان الدم.

أثناء خزعة نخاع العظم ، يُزال السائل من نخاع العظم ويُفحص تحت المجهر.

-التصوير والاختبارات الأخرى

قد يطلب طبيبك فحص الصدر بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) إذا كانت لديك أعراض تشير إلى حدوث مضاعفات لسرطان الدم قد يُطلب إجراء البزل القطني (يُطلق عليه أيضًا البزل الشوكي) لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى السائل الشوكي المحيط بالدماغ والحبل الشوكي.