شكرا لقرائتكم خبر عن هل الجلطة سبب وفاة مصطفى الحفناوى وإصابة مى ماهر قد تكون نتيجة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلطة في المخ .. كانت سبباً في وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفناوى.. وجلطة في الرئة.. أصابت يوتيوبر أخرى تدعى مي ماهر بعد ساعات من إعلان وفاة مصطفى حفناوي، وتم نقلها للعناية المركزة، فهل انتشار هذه الجلطات في هذا التوقيت يعني أنه قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، خاصة أن الأطباء والأبحاث العلمية قد أكدت أن تجلط الدم هو أحد مضاعفات الإصابة بكورونا..هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية..





أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ومدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، لـ ”الخليج 365”، أن فيروس كورونا يسبب جلطات في الرئة والجسم عموماً وهو أحد أسباب الوفيات، وأضاف أن كورونا يسبب تخثر في بروتين الدم ويتسبب في إحداث جلطات.

وأوضح أنه فيما يخص اليوتيوبر مصطفى الحفناوي ومي ماهر فهو لا يعرف هل قد أصيبوا بالجلطة كنتيجة لأعراض الفيروس ومضاعفاته بعد متلازمة بعد التعافي أم لا.

وأشار إلى احتمالية أن تكون الجلطات التي أصابت هؤلاء الشباب اليوتيوبر قد تكون بسبب كورونا رغم عدم ظهور أعراض أخرى للفيروس عليهم، لكن لا يوجد شيء يؤكد هذا الأمر بعد.

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وأضاف أيضاً أن هناك احتمالات عديدة لتعرضهم لجلطات مثل: ان يكونوا قد تعافوا من الفيروس، حيث قد يحدث بعد شهرين من التعافي تكوين جلطات الدم.

وأشار إلى أن كل الاحتمالات واردة لإصابة هؤلاء الشباب اليوتيوبرز بالجلطات ولا نعرف تشخيص الحالة الدقيق لكن بصفة عامة جلطات الدم قد تكون أحد مضاعفات كورونا.

وأكد أن موت الفجأة بين الشباب يحدث من قبل فيروس كورونا وتكون الجلطات له أسباب عديدة منها أمراض القلب، التدخين، الجلوس لفترة طويلة، الوراثة، أمراض الدم و تصلب الشرايين وأمراض المناعة وغيرها من الأسباب بعضها غير معلوم السبب.

وأضاف لا بد من دراسة دقيقة لمرضى الجلطات في الوقت الحالي حتى نستطيع القول أن كورونا هو السبب في حدوث هذه الجلطات بين الشباب لكن لا توجد بعد دراسة تؤكد هذا الأمر.

وعن طرق الوقاية من الجلطات لمرضى كورونا الذين تم تشخيصهم بالفيروس أكد أنه يمكن إعطائهم مذيبات للجلطات أثناء وبعد الإصابة لمدة شهرين.