دراسة: تجنبوا القُبلات وارتدوا الكمامة أثناء العلاقة الجنسية للحماية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المنظمة الخيرية للصحة الجنسية فى بريطانيا من أن الأشخاص الذين يمارسون الجنس يجب أن يرتدوا قناع وجه وتجنب التقبيل أثناء الجماع لمنع احتمالات الإصابة بفيروس كورونا، ووفقًا للمنظمة بحسب " سكاى نيوز"، فإن تجنب الاتصال وجهاً لوجه أثناء ممارسة الجنس ، وغسل اليدين قبل وبعد ، سيقلل أيضًا من خطر انتشار كورونا.
وقالت المنظمة إن الأبحاث أظهرت أن 84٪ من الأشخاص امتنعوا عن ممارسة الجنس أثناء الإغلاق ، وقال الدكتور مايكل برادى المدير الطبي للجمعية الخيرية: "ليس من الواقعى الآن مطالبة الناس بتجنب ممارسة الجنس إلى أجل غير مسمى، الجنس جزء مهم للغاية من الحياة ولكن فى ظل كورونا، لابد من تطبيق المعايير الصحية بدقة".
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