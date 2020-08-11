شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: يمكن تعقيم أقنعة N95 بأجهزة الطهى الكهربائية خلال 50 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة الآن، انه يمكن الاستفادة من أجهزة الطهى الكهربائية المتعددة مثل جهازطهى الأرز ، فى تعقيم أقنعة التنفس N95، ومع ارتفاع الطلب خلال وباء COVID 19 على أقنعة الوجه، خلق ذلك نقصا حادا لمقدمي الرعاية الصحية والعمال الأساسية الأخرى، مما أدى إلى البحث عن أساليب مبتكرة لإعادة استخدامها مرة أخرى، ووفقا لتقرير موقع "health site"، هناك العديد من الطرق المختلفة لتعقيم الأقنعة، ولكن معظمها سيدمر الترشيح أو ملاءمة جهاز التنفس الصناعي N95 .



تعقيم أقنعة الوجه فى أجهزة الكهى الكهربائية

وجدت دراسة أجريت في جامعة إلينوي، أوربانا شامبين، أن 50 دقيقة من الحرارة الجافة في أجهزة الطبخ الكهربائية ، مثل طباخ الأرز ، طهرت أجهزة التنفس N95 من الداخل والخارج مع الحفاظ على ترشيحها وملاءمتها لححب الفيروسات .

ووفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة Environmental Science and Technology Letters، يمكن أن يمكّن ذلك مرتديها من إعادة استخدام الإمدادات المحدودة من أجهزة التنفس بأمان، والتي كان الغرض منها في الأصل أن تستخدم لمرة واحدة.





يطهر دون التأثير على قدرة الترشيح والملاءمةأقنعة التنفس N95 هي المعيار الذهبي لمعدات الحماية الشخصية التي تحمي مرتديها من القطرات والجزيئات المحمولة جواً، مثل فيروس كورونا المسبب لـ COVID-19، ولكن قناع القماش أو القناع الجراحي يحمي الآخرين من القطرات التي قد يطردها مرتديها، لكن قناع التنفس يحمي مرتديه عن طريق تصفية الجزيئات الأصغر التي قد تحمل الفيروس

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وفقًا للباحثين، فإن أي طريقة صحية تحتاج إلى تطهير جميع أسطح جهاز التنفس الصناعي، ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على فعالية الترشيح وملاءمة جهاز التنفس الصناعي لوجه مرتديها. خلاف ذلك ، لن يوفر الحماية المناسبة.

وافترض الباحثون أن الحرارة الجافة قد تكون وسيلة لتلبية المعايير الثلاثة - إزالة التلوث، والترشيح، والملاءمة - دون الحاجة إلى تحضير خاص أو ترك أي بقايا كيميائية.



أكثر فعالية من الأشعة فوق البنفسجيةقرر الباحثون اختبار طباخ كهربائي، وهو نوع من الأجهزة يمتلكها كثير من الناس في منازلهم، وتحققوا من أن دورة طهي واحدة، والتي تحافظ على محتويات جهاز الطهي عند حوالي 100 درجة مئوية أو 212 فهرنهايت لمدة 50 دقيقة، طهرت الأقنعة، من الداخل والخارج، من أربع فئات مختلفة من الفيروس، بما في ذلك فيروس كورونا - وفعلوا ذلك أكثر. بشكل فعال من الأشعة فوق البنفسجية، ثم قاموا باختبار الترشيح والملاءمة. أكثر فعالية من الأشعة فوق البنفسجيةقرر الباحثون اختبار طباخ كهربائي، وهو نوع من الأجهزة يمتلكها كثير من الناس في منازلهم، وتحققوا من أن دورة طهي واحدة، والتي تحافظ على محتويات جهاز الطهي عند حوالي 100 درجة مئوية أو 212 فهرنهايت لمدة 50 دقيقة، طهرت الأقنعة، من الداخل والخارج، من أربع فئات مختلفة من الفيروس، بما في ذلك فيروس كورونا - وفعلوا ذلك أكثر. بشكل فعال من الأشعة فوق البنفسجية، ثم قاموا باختبار الترشيح والملاءمة.

وقاموا ببناء غرفة في مختبر اختبار الهباء الجوي الخاص بي على وجه التحديد للنظر في ترشيح أجهزة التنفس N95 ، وقياس الجسيمات التي تمر من خلالها، وقد حافظت أجهزة التنفس على قدرتها على الترشيح لأكثر من 95٪ وحافظت على فاعليتها، ولا تزال تزضع بشكل صحيح على وجه مرتديها ، حتى بعد 20 دورة من إزالة التلوث في الطباخ الكهربائي.





خيار تعقيم سهل وفعال من حيث التكلفةيرى الباحثون إمكانية أن تكون طريقة الطباخ الكهربائي مفيدة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل ، خاصة أولئك الموجودين في العيادات أو المستشفيات الأصغر التي لا تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى معدات التعقيم بالحرارة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون مفيدًا للآخرين الذين قد يكون لديهم جهاز تنفس N95 في المنزل - على سبيل المثال ، من مشروع تحسين المنزل قبل الوباء - ويرغبون في إعادة استخدامه.