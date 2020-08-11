شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتلقى طلبا للحصول على مليار جرعة من لقاح كورونا من 20 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن روسيا تعمل على برنامج مساعدات للدول الفقيرة للحصول على لقاح فيروس كورونا كوفيد -19 الروسى، موضحا أن روسيا تلقت طلبًا لإنتاج مليار جرعة من لقاح فيروس كوروناCOVID-19 الذي أنتجه معهد الجمالية لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، من 20 دولة ، وذلك وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف: نرى اهتمامًا كبيرًا في الخارج باللقاح الروسي الذي أنتجه معهد أبحاث الجمالية، تلقينا طلبات أولية لشراء أكثر من مليار جرعة من اللقاح من 20 دولة، نحن على استعداد لضمان إنتاج أكثر من 500 مليون جرعة لقاح جنبا إلى جنب مع شركائنا الأجانب في خمس دول، ونخطط لزيادة طاقتنا الإنتاجية بشكل أكبر.

وفقًا لدميترييف، حتى اليوم، أعربت العديد من دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا عن اهتمامها بشراء اللقاح الروسي، تم الانتهاء من عدة عقود.

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وأشار، إلى أن الصندوق وافق على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح COVID-19 في الخارج مع الإمارات، والسعودية، ودول أخرى، موضحا أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي ستجرى أيضًا في الخارج، مضيفا لقد توصلنا إلى اتفاقيات لإجراء التجارب المقابلة للقاح مركز الأبحاث "الجمالية" مع شركائنا من الإمارات، والسعودية، وعدد من الدول الأخرى.

مساعدة إنسانية..

وقال كيريل ديميترييف، إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وشركاؤه يعملون على برنامج مساعدة إنسانية لعدد من البلدان النامية حتى يتمكن الناس من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، نظرًا لأننا نفهم أن تحصين السكان ضد عدوى فيروس كورونا هو القضية الأكثر خطورة في المقام الأول بالنسبة لأفقر البلدان، يعمل صندوق الاستثمار الروسى RDIF وشركاؤه على برنامج مساعدة إنسانية لعدد من الدول النامية، نعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا متساوين الحصول على اللقاح بغض النظر عن وضعهم المادي أو دينهم أو محل إقامتهم أو غير ذلك من العوامل.

في 11 أغسطس، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح لفيروس كورونا COVID-19 في العالم، تم تطوير اللقاح من قبل معهد الجمالية الفيدرالي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي.