شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن والأطباء بروسيا يتلقون أول جرعة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موعد مع التاريخ يتلقى عدد من كبار السن والعاملين فى الرعاية الصحية من الأطباء بروسيا أول جرعات من اللقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا، بعدما أعلنت السلطات الصحية الروسية عن نجاحها فى التوصل لأول لقاح لفيروس كورونا فى موعد ينتظره العالم أجمع كأول خطوة لوقف هجمات الفيروس الذى أصاب ما يقرب من 20 مليون شخص ووفاه 735 ألف شخص حول العالم.

وفجرت روسيا مفاجأة كبرى بانتهائها من التجارب على اللقاح، والموافقة عليه، وسيتم تسجيله فى 12 أغسطس ليسجل التاريخ هذا الموعد المهم، أعلن رئيس معهد جمالية الروسي Gamaleya وهو المختبر الذي يطور اللقاح عن كيفية عمل اللقاح ضد فيروس كورونا حيث تعد روسيا واحدة من عدة دول تتسابق لتكون أول من تطور لقاحًا لفيروس كورونا لوقف الوباء.

Advertisements

ووفقا لتقرير لصحيفةtimesnownews أعلن أن ألكسندر جينسبرج ، مدير مركز Gamaleya القومي للبحوث أن جزيئات الفيروس التاجي المستخدمة في لقاح مضاد لـكوفيد 19 لا يمكن أن تضر بالجسم لأن اللقاح يستخدم الجسيمات غير الحية ولا توجد مخاوف من أن اللقاح يمكن أن يسبب ضررًا لصحة الإنسان.

اللقاح الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل معهد أبحاث الجمالية ووزارة الدفاع الروسية، من المقرر أن يحصل على تسجيل رسمي هذا الأسبوع وسط مرحلته النهائية من الاختبار بدأ اللقاح التجارب السريرية فى 18 يونيو، وأكد رئيس معمل البحوث إن فعالية اللقاح ستتقرر عندما يطور السكان مناعة.

وأضاف ألكسندر جينسبرج: "يصاب بعض الأشخاص بالحمى بشكل طبيعي عندما يتلقى الجهاز المناعي للشخص الذي يتم تطعيمه جرعة قوية ، لكن يمكن التغلب على هذا الأثر الجانبى بسهولة عن طريق تناول الباراسيتامول".