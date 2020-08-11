شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الروسى: تسجيل اللقاح مشروط وستستمر التجارب أثناء بدء الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في أول خطوة لوقف هجمات فيروس كورونا الذى أصاب 20 مليون ووفاة 735 ألف شخص حول العالم .ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو إن تسجيل اللقاح مشروط وستستمر التجارب أثناء بدء الإنتاج.

وكان وزير الصحة الروسى قد أعلن في تصريحات سابقة خلال الشهر الماضى في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية يوم الأربعاء إن لقاح فيروس كورونا الذي تم تطويره في روسيا أثبت فعاليته وسلامته.

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قائلا "نرى أن هناك فعالية للقاح ، يتم تأكيد السلامة ولكن دائمًا ، عندما يشارك المزيد من الأشخاص نحصل على المزيد من البيانات وهذا هو السبب في أن هذا هو بالضبط العمل مع السكان ، العمل ببيانات كبيرة هذه هي المتطلبات التي صاغناها الآن ونقدمها أيضًا إلى ملاحظات ما بعد التسجيل. وقد اجتاز اللقاح آخر اللجنة الأخلاقية وحصل على الموافقة ، والآن هم كما سيتم البدء في الحصول على تقييم الخبراء والتجارب السريرية ".