شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزويك: وفاة أكثر من 100 شخص بأمريكا بعد تناول هيدروكسى كلوروكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أمريكى وفاة أكثر من 100 شخص فى الولايات المتحدة فى النصف الأول من عام 2020 بعد تناول عقار هيدروكسى كلوروكوين المضاد للملاريا أو الأدوية ذات الصلة أثناء مرضهم بفيروس كوفيد -19.

وأوضح تحليل البيانات الجديدة من نظام الإبلاغ عن الأحداث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من قبل Milwaukee Journal Sentinel، وفاة 293 شخصًا فى النصف الأول من هذا العام شملت هيدروكسى كلوروكين، أو اسم علامتها التجارية Plaquenil ، أو شقيقتها دواء الكلوروكين.

ووفقا لتقرير صحفية " نيوزويك"، كان هذا ارتفاعًا من 75 في النصف الأول من عام 2019، ومن بين هؤلاء تم ذكر COVID -19 كسبب لاستخدام المريض للدواء في "أكثر من نصف" الحالات ، وفقًا للصحيفة.

ولطالما وصف هيدروكسي كلوروكين للوقاية من الملاريا أو علاجها، وكذلك لأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدى، لكن تم مؤخرًا الترويج له بشكل خاطئ كعلاج لـ COVID-19.

وفى النصف الأول من عام 2019 تم تسجيل 3251 حدثًا سلبيًا فى المرضى الذين يتناولون هيدروكسى كلوروكين أو مشتقاته، حيث قيل إن أكثر من 2441 فى حالة خطرة، حيث تم نقل الفرد إلى المستشفى ووفاته في النصف الأول من هذا العام، تم تسجيل 6588 حدثًا سلبيًا، منها 6233 حالة خطيرة.

وتنص إدارة الغذاء والدواء على موقعها على الإنترنت على أن قاعدة البيانات محدودة لعدد من الأسبا ، بما فى ذلك حقيقة أن التقارير وأسباب الأحداث لم يتم التحقق منها، وربما يكون أكثر من عقار واحد متورطًا في حادث، وهذا لا يعني أن الأدوية غير آمنة، لكن يمكن استخدام قاعدة البيانات للإبلاغ عن العلامات المقلقة.

توفى أكثر من 100 أمريكى نتيجة تناول هيردوكسى

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فى مارس من العام الجارى، ظهر الضجيج حول هيدروكسي كلوروكين بعد أن تم عرضه في المختبر لمنع الفيروس التاجي من التكاثر في الخلايا، لكن التجارب السريرية العشوائية، التي تعتبر المعيار الذهبي لاختبار ما إذا كانت الأدوية تعمل، لم تجد دليلاً على أن الدواء يمكن أن يمنع الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا أو يعالج COVID -19.

ووفقا لدراسة نشرت فى مجلة JAMA الطب الباطنى، ارتفعت وصفات من الكلوروكين و هيدروكسي في كل ولاية أمريكية واشنطن، DC بين شهري فبراير ومارس.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصًا طارئًا لاستخدام أدوية COVID-19، لكنها ألغته لاحقًا ، نظرًا لخطر حدوث مشاكل في ضربات القلب لدى هؤلاء المرضى.

وفى الأسبوع الماضى قال عضوان من فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض ، الدكتور أنتوني فوسيان والدكتورة ديبورا بيركس ، إن الأدلة العلمية لا تدعم الادعاءات بأن هيدروكسي كلوروكين فعال في علاج COVID -19.

يوم الأحد كرر الأدميرال بريت غيروير ، مساعد وزير الصحة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية والطبيب ، مخاوفهم في برنامج Meet the Press التابع لـ NBC News .

وقال: "لا يوجد دليل يثبت فعاليته ضد COVID -19". الآن ، هيدروكسي كلوروكوين ، لا يمكنني أن أوصي بذلك".