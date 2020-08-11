شكرا لقرائتكم خبر عن انتشرت فى 87 دولة.. شائعات حول كورونا أدت لوفيات وإصابات عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الأمريكية للطب الاستوائي والصحة أمس أن المعلومات الخاطئة والشائعات حول فيروس كورونا تنتشر في 25 لغة مختلفة، في 87 دولة حول العالم على الأقل- بما في ذلك الولايات المتحدة، وقد أدى انتشار المعلومات المضللة إلى وفيات وإصابات، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

وتضمنت الدراسة تحليل الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا ووصمة العار ونظريات المؤامرة التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي والصحف على الإنترنت والمواقع الإلكترونية الأخرى بين 31 ديسمبر و 5 أبريل.

عرّف الباحثون- من مؤسسات مختلفة في بنجلاديش وأستراليا وتايلاند واليابان- "الشائعة" على أنها أي معلومات غير مؤكدة يمكن إثبات صحتها أو أنها ملفقة أو خاطئة تمامًا بعد التحقق منها.

وتم تعريف "وصمة العار" المتعلقة بالتمييز أو التقليل من قيمة مجموعة و "نظرية المؤامرة" على أنها معتقدات حول فرد أو مجموعة من الأشخاص يعملون سراً للوصول إلى أهداف ضارة.

حدد الباحثون 2311 تقريرًا متعلقًا بمعلومات مضللة محتملة لـ Covid-19 في 25 لغة من 87 دولة - ومن هذه التقارير، تم تصنيف 89 ٪ على أنها إشاعات ؛ 7.8٪ كانوا ضمن نظريات المؤامرة و 3.5٪ كانوا وصمة عار.

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تضمنت الدراسة بعض الأمثلة: "بيض الدواجن ملوث بفيروس كورونا" و "شرب الكلور قد يقتل الفيروس" كانت من الشائعات، و"كل مرض يأتى من الصين" كان من أمثلة وصمة العار الخاطئة؛ و"إنه سلاح بيولوجي تموله مؤسسة بيل وميليندا جيتس لزيادة مبيعات اللقاحات" كانت ضمن نظرية المؤامرة.

ووجد الباحثون أن معظم الشائعات ووصمة العار ونظريات المؤامرة تم تحديدها من الهند والولايات المتحدة والصين وإسبانيا وإندونيسيا والبرازيل.

أظهر التحليل أن 24٪ من التقارير بشكل عام كانت مرتبطة بمرض كوفيد -19 والوفيات وانتقال فيروس كورونا 21٪ تتعلق بجهود المكافحة ؛ 19٪ للعلاج أو "الشفاء" ؛ 15٪ لسبب المرض وأصل الفيروس؛ 1٪ للعنف و 20٪ اعتبرت متنوعة.

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن مثل هذه المعلومات الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى إصابات ووفيات يمكن أن تخفي الشائعات نفسها على أنها استراتيجيات ذات مصداقية للوقاية من العدوى ومكافحتها، وقد يكون لها آثار خطيرة إذا أعطيت الأولوية على المبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة على سبيل المثال ، كانت هناك أسطورة شائعة مفادها أن شرب الكحول عالي التركيز يمكن أن يطهر الجسم ويقتل الفيروس".

وبعد هذه المعلومات الخاطئة ، توفي ما يقرب من 800 شخص ، في حين تم نقل 5876 شخصًا إلى المستشفى وأصيب 60 آخرين بالعمى التام بعد تناول الميثانول كعلاج لفيروس كورونا.

كانت الدراسة بها بعض القيود، بما في ذلك أن البيانات جاءت من منصات الإنترنت المتاحة للجمهور - لذلك قد يكون هناك المزيد من المعلومات المضللة.