شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى: مستعدون لإنتاج 500 مليون جرعة لقاح وبرنامج مساعدات للدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف ، خلال مؤتمر عبر الإنترنت ، أن روسيا تلقت طلبًا لإنتاج مليار جرعة من لقاح COVID-19 الذي أنتجه معهد الجمالية لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة من 20 ولاية.

ووفقا لما ذكرته وكاله "تاس " الروسية " أكد ديميتريف قائلا" نرى اهتمامًا كبيرًا في الخارج باللقاح الروسي الذي أنتجه معهد أبحاث الجمالية. تلقينا طلبات أولية لشراء أكثر من مليار جرعة من اللقاح من 20 ولاية نحن على استعداد لضمان إنتاج أكثر من 500 مليون جرعة لقاح جنبا إلى جنب مع شركائنا الأجانب في خمس دول ، ونخطط لزيادة طاقتنا الإنتاجية بشكل أكبر ".

Advertisements

وأضاف كيريل ديميترييف في المؤتمر إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وشركاؤه يعملون على برنامج مساعدة إنسانية لعدد من البلدان النامية حتى يتمكن الناس من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأشار قائلا "نظرًا لأننا نفهم أن تحصين السكان ضد عدوى فيروس كورونا هو القضية الأكثر خطورة في المقام الأول بالنسبة لأفقر البلدان ، يعمل RDIF وشركاؤه على برنامج مساعدة إنسانية لعدد من الدول النامية نعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا متساوين الحصول على اللقاح بغض النظر عن وضعهم المادي أو دينهم أو محل إقامتهم أو غير ذلك من العوامل ".